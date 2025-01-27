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Лукашенко: мы гордимся тем, что являемся полноправным членом ШОС

27 января 2025 16:46
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В Беларуси сделали все, чтобы даже самый последний враг не прицепился. Избранный белорусским народом глава государства 27 января провел ряд встреч с шефами миссий наблюдателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси был организован открытый электоральный процесс. А сотни международных наблюдателей и журналистов посещали не только избирательные участки, но и смогли лично оценить страну целиком. 

Например, Президент во время голосования озвучил ремарку, чтобы представителям зарубежных СМИ помогли даже с организацией визита на границу. Открытость официального Минска оценили представители самых звучных международных интеграций. В том числе ШОС. 27 января Президент встретился с генеральным секретарем этой международной организации.

Лукашенко: мы гордимся тем, что являемся полноправным членом ШОС-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы совсем молодой по должности, с 1 января вы начали работу в качестве генсека, но на выборах вы уже у нас второй раз. Поэтому уже опыт есть, вы тут, как в народе говорят, притерлись уже, знаете, где могут быть какие-то недостатки, недочеты. Успели побывать, знаю, очень активно вели ваши коллеги, работают здесь, и вы ознакомились с выборами. 

Но я говорю, поскольку опыт есть, можете нам подсказать кое-что. Вы доброжелательные люди, можно сказать, наши друзья, поэтому мы прислушиваемся к вашему мнению. Знаем вашу доброжелательность и знаю, что вы не придерживались каких-то заранее обозначенных крайних интересов. Мы вам за это благодарны. 

Нашу позицию в Шанхайской организации сотрудничества прекрасно вы понимаете. Мы будем всячески работать на то, чтобы организация не только развивалась, но и укреплялась. Для нас это очень важно. Мы видим в ШОС организацию, которая в будущем точно будет серьезным центром притяжением, можно сказать, центром силы. И мы гордимся тем, что мы являемся полноправным членом этой организации.

Лукашенко: мы гордимся тем, что являемся полноправным членом ШОС-4

Для сведения: ШОС занимает 65 % территории Евразии, а населения стран организации равна половину населения планеты. Миссия наблюдателей этого глобального союза работала в Беларуси уже год назад во время единого дня голосования. Сейчас в составе миссии 17 человек, которые за четыре дня посетили 109 избирательных участков в различных регионах страны. Это позволило им сформировать комплексное мнение об электоральной кампании по выборам Президента Беларуси. 

Лукашенко: мы гордимся тем, что являемся полноправным членом ШОС-6

Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, глава Миссии наблюдателей ШОС на выборах Президента Беларуси:
Проект заявления по итогам наблюдения уже подготовлен. В этом заявлении мы отмечаем, что, по мнению Миссии наблюдателей ШОС, выборы Президента Республики Беларусь прошли в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами страны. 

Кроме этого, в ходе работы мы убедились, что созданы все необходимые условия как для избирателей, так и для наблюдателей. Мы видели своих коллег из других зарубежных миссий, международных наблюдателей, встречались с ними, беседовали, встречались с представителями политических партий, представителями кандидатов в президенты. 

Хотели бы отметить также высокий уровень профессиональной подготовки работников на избирательных участках. Они очень оперативно и компетентно отвечали на все вопросы избирателей и наблюдателей. Были созданы условия и для лиц с ограниченными возможностями.

Напомним, в Беларуси выборы Президента оценили полтысячи международных наблюдателей из разных миссий, организаций, стран и даже континентов.

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# Выборы в Беларуси # Шанхайская организация сотрудничества

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