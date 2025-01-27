Лукашенко: мы гордимся тем, что являемся полноправным членом ШОС
В Беларуси сделали все, чтобы даже самый последний враг не прицепился. Избранный белорусским народом глава государства 27 января провел ряд встреч с шефами миссий наблюдателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси был организован открытый электоральный процесс. А сотни международных наблюдателей и журналистов посещали не только избирательные участки, но и смогли лично оценить страну целиком.
Например, Президент во время голосования озвучил ремарку, чтобы представителям зарубежных СМИ помогли даже с организацией визита на границу. Открытость официального Минска оценили представители самых звучных международных интеграций. В том числе ШОС. 27 января Президент встретился с генеральным секретарем этой международной организации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы совсем молодой по должности, с 1 января вы начали работу в качестве генсека, но на выборах вы уже у нас второй раз. Поэтому уже опыт есть, вы тут, как в народе говорят, притерлись уже, знаете, где могут быть какие-то недостатки, недочеты. Успели побывать, знаю, очень активно вели ваши коллеги, работают здесь, и вы ознакомились с выборами.
Но я говорю, поскольку опыт есть, можете нам подсказать кое-что. Вы доброжелательные люди, можно сказать, наши друзья, поэтому мы прислушиваемся к вашему мнению. Знаем вашу доброжелательность и знаю, что вы не придерживались каких-то заранее обозначенных крайних интересов. Мы вам за это благодарны.
Нашу позицию в Шанхайской организации сотрудничества прекрасно вы понимаете. Мы будем всячески работать на то, чтобы организация не только развивалась, но и укреплялась. Для нас это очень важно. Мы видим в ШОС организацию, которая в будущем точно будет серьезным центром притяжением, можно сказать, центром силы. И мы гордимся тем, что мы являемся полноправным членом этой организации.
Для сведения: ШОС занимает 65 % территории Евразии, а населения стран организации равна половину населения планеты. Миссия наблюдателей этого глобального союза работала в Беларуси уже год назад во время единого дня голосования. Сейчас в составе миссии 17 человек, которые за четыре дня посетили 109 избирательных участков в различных регионах страны. Это позволило им сформировать комплексное мнение об электоральной кампании по выборам Президента Беларуси.
Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, глава Миссии наблюдателей ШОС на выборах Президента Беларуси:
Проект заявления по итогам наблюдения уже подготовлен. В этом заявлении мы отмечаем, что, по мнению Миссии наблюдателей ШОС, выборы Президента Республики Беларусь прошли в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами страны.
Кроме этого, в ходе работы мы убедились, что созданы все необходимые условия как для избирателей, так и для наблюдателей. Мы видели своих коллег из других зарубежных миссий, международных наблюдателей, встречались с ними, беседовали, встречались с представителями политических партий, представителями кандидатов в президенты.
Хотели бы отметить также высокий уровень профессиональной подготовки работников на избирательных участках. Они очень оперативно и компетентно отвечали на все вопросы избирателей и наблюдателей. Были созданы условия и для лиц с ограниченными возможностями.
Напомним, в Беларуси выборы Президента оценили полтысячи международных наблюдателей из разных миссий, организаций, стран и даже континентов.
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