Лукашенко: мы гордимся тем, что являемся полноправным членом ШОС

В Беларуси сделали все, чтобы даже самый последний враг не прицепился. Избранный белорусским народом глава государства 27 января провел ряд встреч с шефами миссий наблюдателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси был организован открытый электоральный процесс. А сотни международных наблюдателей и журналистов посещали не только избирательные участки, но и смогли лично оценить страну целиком. Например, Президент во время голосования озвучил ремарку, чтобы представителям зарубежных СМИ помогли даже с организацией визита на границу. Открытость официального Минска оценили представители самых звучных международных интеграций. В том числе ШОС. 27 января Президент встретился с генеральным секретарем этой международной организации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы совсем молодой по должности, с 1 января вы начали работу в качестве генсека, но на выборах вы уже у нас второй раз. Поэтому уже опыт есть, вы тут, как в народе говорят, притерлись уже, знаете, где могут быть какие-то недостатки, недочеты. Успели побывать, знаю, очень активно вели ваши коллеги, работают здесь, и вы ознакомились с выборами. Но я говорю, поскольку опыт есть, можете нам подсказать кое-что. Вы доброжелательные люди, можно сказать, наши друзья, поэтому мы прислушиваемся к вашему мнению. Знаем вашу доброжелательность и знаю, что вы не придерживались каких-то заранее обозначенных крайних интересов. Мы вам за это благодарны. Нашу позицию в Шанхайской организации сотрудничества прекрасно вы понимаете. Мы будем всячески работать на то, чтобы организация не только развивалась, но и укреплялась. Для нас это очень важно. Мы видим в ШОС организацию, которая в будущем точно будет серьезным центром притяжением, можно сказать, центром силы. И мы гордимся тем, что мы являемся полноправным членом этой организации.

Для сведения: ШОС занимает 65 % территории Евразии, а населения стран организации равна половину населения планеты. Миссия наблюдателей этого глобального союза работала в Беларуси уже год назад во время единого дня голосования. Сейчас в составе миссии 17 человек, которые за четыре дня посетили 109 избирательных участков в различных регионах страны. Это позволило им сформировать комплексное мнение об электоральной кампании по выборам Президента Беларуси.