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Петруцкая о «Наших детях»: это душевный проект, который дарит впечатления потом на все 365 дней

31 декабря 2024 10:40
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Новогоднее настроение и незабываемые эмоции подарил марафон добра детям педагогических работников. В празднике приняли участие более тысячи ребят со всех регионов страны. Для юных белорусов подготовили развлекательную программу, новогоднее представление и сладкие подарки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петруцкая о «Наших детях»: это душевный проект, который дарит впечатления потом на все 365 дней-2

Мне очень нравится, очень приятная атмосфера, очень красивая елка, которая тут стоит.

Петруцкая о «Наших детях»: это душевный проект, который дарит впечатления потом на все 365 дней-4

Мне очень нравятся новогодние праздники, потому что на следующий день можно сразу открывать подарки и в новогоднюю ночь очень сильно веселиться. Делай прямо что хочешь: петь песни, танцевать, есть салатики вкусные.

Петруцкая о «Наших детях»: это душевный проект, который дарит впечатления потом на все 365 дней-6

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:
Это самый добрый, самый душевный проект, который дарит замечательные впечатления потом на все 365 дней. Это тот замечательный праздник, который дает нам доброту, энергию, и потом заряжает нас на каждый день творить добро и делать хорошие дела. И каждый, кто сегодня получает подарок, учится в будущем эти подарки делать другим.

Петруцкая о «Наших детях»: это душевный проект, который дарит впечатления потом на все 365 дней-8

Кроме того, для ребят организовали мастер-классы и танцевальный флешмоб. Все зарядились позитивом и добавили теплых воспоминаний в копилку. Дарить яркие эмоции маленьким белорусам марафон добра «Наши дети» продолжит по 15 января.

# Наши дети # Благотворительность

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