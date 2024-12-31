Петруцкая о «Наших детях»: это душевный проект, который дарит впечатления потом на все 365 дней

Новогоднее настроение и незабываемые эмоции подарил марафон добра детям педагогических работников. В празднике приняли участие более тысячи ребят со всех регионов страны. Для юных белорусов подготовили развлекательную программу, новогоднее представление и сладкие подарки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мне очень нравится, очень приятная атмосфера, очень красивая елка, которая тут стоит.

Мне очень нравятся новогодние праздники, потому что на следующий день можно сразу открывать подарки и в новогоднюю ночь очень сильно веселиться. Делай прямо что хочешь: петь песни, танцевать, есть салатики вкусные.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Это самый добрый, самый душевный проект, который дарит замечательные впечатления потом на все 365 дней. Это тот замечательный праздник, который дает нам доброту, энергию, и потом заряжает нас на каждый день творить добро и делать хорошие дела. И каждый, кто сегодня получает подарок, учится в будущем эти подарки делать другим.