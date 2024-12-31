ЦИК Беларуси аккредитованы 299 международных наблюдателей по состоянию на 31 декабря

2024-й подходит к концу, а уже в 2025-м белорусов ждет важнейшее политическое событие – выборы Президента. ЦИК продолжает аккредитовывать наблюдателей, которые будут следить за электоральным процессом в нашей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По состоянию на 31 декабря Центральной избирательной комиссией Беларуси аккредитованы 299 международных наблюдателей, среди которых представители избирательных органов иностранных государств, парламентов стран – участниц СНГ, секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Молодежной организации Движения неприсоединения, независимые наблюдатели. Кроме того, для мониторинга за выборами Президента в Беларусь направлены две миссии наблюдателей: от Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества. Что касается национальных наблюдателей, территориальными комиссиями аккредитовано 22 458 человек. С первого дня 2025-го стартует очередной этап электоральной кампании – агитация. Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января.