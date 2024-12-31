Мужчина пытался въехать в Беларусь под чужим паспортом

Как позже выяснилось, не зря. Мужчина предъявил пограничникам не свой паспорт. Нарушитель признался, что по своим документам выехать из соседнего государства он не мог, поэтому попросил паспорт у друга-литовца. В отношении задержанного начат административный процесс. За попытку незаконного пересечения границы ему может грозить штраф до 100 базовых величин и депортация. А вот за использование чужого документа – уголовная ответственность.