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Мужчина пытался въехать в Беларусь под чужим паспортом

31 декабря 2024 10:38
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Попытку незаконного въезда в страну пресекли белорусские пограничники. 29 декабря при оформлении рейсового автобуса «Вильнюс-Минск» в пункте пропуска «Каменный Лог» сотрудники контролирующих органов усомнились в подлинности документов гражданина Литвы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина пытался въехать в Беларусь под чужим паспортом-2

Как позже выяснилось, не зря. Мужчина предъявил пограничникам не свой паспорт. Нарушитель признался, что по своим документам выехать из соседнего государства он не мог, поэтому попросил паспорт у друга-литовца. В отношении задержанного начат административный процесс. За попытку незаконного пересечения границы ему может грозить штраф до 100 базовых величин и депортация. А вот за использование чужого документа – уголовная ответственность.

# Граница

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