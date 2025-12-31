В Дзержинской районной центральной библиотеке открылась выставка советских ёлочных украшений

«Новый год из прошлого»: в Дзержинской районной центральной библиотеке открылась выставка, где представлено более 2,5 тысяч советских елочных украшений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция создана на основе личной коллекции местной жительницы. Здесь можно увидеть стеклянные и картонные игрушки, винтажные гирлянды, поздравительные открытки, а также фигурки Деда Мороза и Снегурочки разных лет. Каждый экспонат – это частица праздничного волшебства ушедшей эпохи, отражение истории, культуры и семейных традиций. Выставка позволяет погрузиться в атмосферу советского времени и почувствовать дух новогодних праздников прошлого.

Ирина Лагеня: Собираю я не так давно – 2,5 года, но, тем не менее, здесь представлены большинство моих экземпляров. Конечно, вошла не вся моя коллекция сюда, но хотела поделиться своей радостью, то, что для меня значат эти игрушки и вообще это увлечение.

Наталья Пузиновская, библиотекарь Дзержинской районной центральной библиотеки:

Наш проект «Территория творчества» действует более 10 лет. У нас очень большой уже стаж и мы с великой радостью знакомимся с творческими людьми. Мы столько пересмотрели различных техник, много было выставок и мы очень благодарны нашим жителям, которые откликаются и с радостью принимают участие в нашем творческом проекте.

Проект не ограничивается одной экспозицией: уже в январе библиотека представит новую выставку – пейзажные работы местной художницы.