Спасатели и курсанты приняли участие в Божественной литургии

Дата выбрана не случайно – накануне Дня памяти пророка Даниила и трех святых Отроков. Их история, согласно преданию, стала символом мужества и веры: юноши были брошены в раскаленную печь, но остались невредимыми благодаря своей вере и Божьему заступничеству. Для спасателей этот сюжет – образ стойкости и надежды в самых опасных обстоятельствах.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Наше взаимодействие с Министерством имеет несколько составляющих и, конечно, одно из направлений работы важных – это чтобы предотвращать, не допускать те события, которые приводят к печальным результатам. Об этом нужно говорить современным людям, предупреждать эти ситуации, думается, что священнослужители могут много в этом плане сделать, совместно сделать с сотрудниками. Это и профилактика в сельской местности, это и встречи, беседы во время летнего периода, детских лагерей, беседа с детьми, подростками на тему заботы о здоровье, о ценности жизни, которая должна восприниматься как дар Божий и нужно бережно к этому относиться.