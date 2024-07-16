Чем привлекает профессия пилота? Студенты Белорусской государственной академии авиации рассказали об обучении

Алина Трус, корреспондент:

Научиться летать сложно, но точно возможно. И студенты Белорусской государственной академии авиации знают как. Более четырех лет их учат не бояться высоты и действовать решительно даже в самых непредсказуемых обстоятельствах. Эмилю с самого детства рассказывали о полетах и самолетах. Вот только в юном возрасте сложно сразу определиться с будущей профессией. Интерес к авиации пробудился уже ближе к поступлению. Тогда он начал смотреть интервью с пилотами и тематические фильмы. И вот уже совсем скоро состоится и его первый самостоятельный полет.

Эмиль Голосов, студент Белорусской государственной академии авиации:

В следующем году меня уже ждет мой первый полет на самолете. Я думаю, что в тот момент я буду самым счастливым человеком на свете. Потому что эти эмоции, эта высота, это именно то, к чему я иду уже на протяжении года. Я этого очень-очень сильно жду. Думаю, все получится отлично. Приходится уже готовиться к такому серьезному моменту, потому что профессия требует особой ответственности.