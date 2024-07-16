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Чем привлекает профессия пилота? Студенты Белорусской государственной академии авиации рассказали об обучении

16 июля 2024 12:28
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Алина Трус, корреспондент:
Научиться летать сложно, но точно возможно. И студенты Белорусской государственной академии авиации знают как. Более четырех лет их учат не бояться высоты и действовать решительно даже в самых непредсказуемых обстоятельствах.

Эмилю с самого детства рассказывали о полетах и самолетах. Вот только в юном возрасте сложно сразу определиться с будущей профессией. Интерес к авиации пробудился уже ближе к поступлению. Тогда он начал смотреть интервью с пилотами и тематические фильмы. И вот уже совсем скоро состоится и его первый самостоятельный полет.

Чем привлекает профессия пилота? Студенты Белорусской государственной академии авиации рассказали об обучении-1

Эмиль Голосов, студент Белорусской государственной академии авиации:
В следующем году меня уже ждет мой первый полет на самолете. Я думаю, что в тот момент я буду самым счастливым человеком на свете. Потому что эти эмоции, эта высота, это именно то, к чему я иду уже на протяжении года. Я этого очень-очень сильно жду. Думаю, все получится отлично.

Приходится уже готовиться к такому серьезному моменту, потому что профессия требует особой ответственности.

Чем привлекает профессия пилота? Студенты Белорусской государственной академии авиации рассказали об обучении-4

Эмиль Голосов:
Самая большая сложность, наверное, в нашей профессии – это оставаться сдержанным. Не быть импульсивным и эмоциональным. Я сейчас пытаюсь в себе воспитать именно те качества, чтобы не терять самоконтроль в каких-то тяжелых, страшных ситуациях, даже жизненных здесь.

Но несмотря на все трудности, увлекательного немало. Нередко пилотом удается увидеть то, что другим не под силу.

Подробнее в видео.

# Авиация # общество # Алина Трус

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