Чтобы получить чайную ложку мёда, нужно облететь миллион цветов! Узнали у пчеловодов о создании лакомства

В агрогородке Ржавка есть пчелиное царство, отдельное государство! А заправляют в колоритной агроусадьбе пчеловод в пятом поколении со своей верной помощницей-женой, рассказали в программе «Путевка BY». Гостей встречают с песнями и желают, чтобы всех ужалила пчела. Не удивляйтесь. Именно так в старину загадывали здоровье и богатство.

Там есть даже зуб мамонта. Чем еще удивляет историко-краеведческий музей в Славгороде – подробности здесь .

Галина Ермакова, хозяйка агроусадьбы:

Итак, вы видели, там пчелки летали, а живут они в этом помещении, в стеклянном улике. Маленькие – это пчелки, а покрупнее – трутни. Матка – королева-пчела – более длинная и худенькая. Трутень более круглый. Рабочие пчелки. У пчелок столько профессий, сколько и у нас с вами. Пчелки сами себя чистят, но есть такие участки, до которых они не достают, тогда идут работать парикмахеры.

А еще строители, приемщики-кладовщики, охранники, няньки и многое другое. А вы знали, что пчела-сборщица живет 33 дня и, чтобы принести урожай с чайную ложку, ей надо облетать более миллиона цветов!