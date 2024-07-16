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Чтобы получить чайную ложку мёда, нужно облететь миллион цветов! Узнали у пчеловодов о создании лакомства

16 июля 2024 12:17
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В агрогородке Ржавка есть пчелиное царство, отдельное государство! А заправляют в колоритной агроусадьбе пчеловод в пятом поколении со своей верной помощницей-женой, рассказали в программе «Путевка BY». Гостей встречают с песнями и желают, чтобы всех ужалила пчела. Не удивляйтесь. Именно так в старину загадывали здоровье и богатство.

Чтобы получить чайную ложку мёда, нужно облететь миллион цветов! Узнали у пчеловодов о создании лакомства-1

Пасека, где живут пчелки породы Бакфаст. Территория усадьбы радует. Программа «Тайна капельки меда» – экскурс от бортничества к современности, откроет удивительное из мира полосатых тружеников.

Там есть даже зуб мамонта. Чем еще удивляет историко-краеведческий музей в Славгороде – подробности здесь.

Чтобы получить чайную ложку мёда, нужно облететь миллион цветов! Узнали у пчеловодов о создании лакомства-4

Галина Ермакова, хозяйка агроусадьбы:
Итак, вы видели, там пчелки летали, а живут они в этом помещении, в стеклянном улике. Маленькие это пчелки, а покрупнее трутни. Матка королева-пчела более длинная и худенькая. Трутень более круглый. Рабочие пчелки. У пчелок столько профессий, сколько и у нас с вами. Пчелки сами себя чистят, но есть такие участки, до которых они не достают, тогда идут работать парикмахеры.

А еще строители, приемщики-кладовщики, охранники, няньки и многое другое. А вы знали, что пчела-сборщица живет 33 дня и, чтобы принести урожай с чайную ложку, ей надо облетать более миллиона цветов!

Подробности в видео.

# Туризм # общество # Анастасия Макеева

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