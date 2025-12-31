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Латвия завершила установку заграждения на границе с Беларусью и Россией

31 декабря 2025 06:25
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Латвия завершила возведение заграждения на границе с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общая протяженность барьера составила около 280 километров.

Латвия завершила установку заграждения на границе с Беларусью и Россией-2

По информации властей, сооружение предназначено для ограничения нелегального пересечения рубежа и усиления контроля на восточной границе Евросоюза. В течение ближайших двух лет территорию планируют дополнительно оснастить современными техническими средствами наблюдения. Проект рассматривается как часть масштабной программы по укреплению национальной и европейской пограничной безопасности.

# Латвия # Граница

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