Мир в ожидании праздника – какие страны встретили Новый год первыми

Весь мир сегодня замирает в радостном ожидании наступающего Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми календарный цикл сменили жители тихоокеанского государства Кирибати – здесь праздник наступил в 10:00 по минскому времени. Там установлен самый ранний часовой пояс на планете. Местные жители проводят ночь на пляжах, а туристы приезжают специально, чтобы увидеть «самое первое» торжество года.

Спустя час новогоднее торжество охватило острова Тонга и Самоа. В полдень Дед Мороз «заглянул» на Камчатку и Чукотку. Затем праздничная эстафета постепенно сместилась на запад: в 17:00 по Минску Новый год встретили в Пекине.

В полночь вместе с Беларусью 2025-й проводят жители 20 государств, включая страны Восточной Европы и Ближнего Востока. Завершат мировое празднование жители Американского Самоа – для них 2026-й наступит на 14 часов позже, чем в Беларуси.

Несмотря на то, что главным праздником остается Китайский Новый год по лунному календарю, встреча 1 января становится все популярнее.