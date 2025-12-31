В Нидерландах частным лицам запретили использовать петарды и фейерверки

В Нидерландах принято решение запретить использование петард и фейерверков частными лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящая новогодняя ночь станет последней, когда их можно будет запускать свободно.

В дальнейшем пиротехника разрешена исключительно для профессиональных шоу. На фоне грядущего запрета резко выросли продажи и усилился нелегальный ввоз мощных взрывных изделий. За последние недели зафиксировано множество травм, в том числе тяжелых, особенно среди подростков. Большинство жителей поддерживает ограничения. Помимо безопасности людей, цель запрета – снизить число нападений на экстренные службы и уменьшить ущерб окружающей среды.