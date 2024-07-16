«Хочу получить опыт и узнать новых людей». Чем ещё привлекают студотряды молодых людей?
В Беларуси в самом разгаре третий трудовой семестр. На работу летом приняли более 500 человек из студорядов. Ребята выбирают интересующую специализацию. В их числе строительные, педагогические, сервисные, производственные отряды. Для многих этот сезон не первый. Опыт работы уже был, а значит, адаптация – не проблема.
Анжела Горбатовская, работница педагогического студотряда:
Это не первый мой рабочий опыт. Я уже ездила в «Сидельники» и работала в сервисном отряде. Мы помогали на кухне и работали официантами. Но сейчас, так как я состою в педагогическом отряде, я попробую себя в роли вожатого в «Зубренке». Хочу получить новый опыт и узнать новых людей.
Дмитрий Шкороедов, работник сервисного студотряда:
Я уже трудился в своем городе, в Чечерском районе. В этом году я решил себя пробовать сервисном отряде. Это сервисный отряд проводников Белорусской железной дороги. Это навык. Это общение с людьми. Это раскрытие себя с творческой стороны.
Студотряды объединили активистов со всех регионов страны. Ребята весьма позитивны. Ведь знают, что лето пройдет с пользой. Кто-то получает новый опыт, а у кого-то исполняется мечта стать финансово независимым.
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