«Хочу получить опыт и узнать новых людей». Чем ещё привлекают студотряды молодых людей?

В Беларуси в самом разгаре третий трудовой семестр. На работу летом приняли более 500 человек из студорядов. Ребята выбирают интересующую специализацию. В их числе строительные, педагогические, сервисные, производственные отряды. Для многих этот сезон не первый. Опыт работы уже был, а значит, адаптация – не проблема.

Анжела Горбатовская, работница педагогического студотряда:

Это не первый мой рабочий опыт. Я уже ездила в «Сидельники» и работала в сервисном отряде. Мы помогали на кухне и работали официантами. Но сейчас, так как я состою в педагогическом отряде, я попробую себя в роли вожатого в «Зубренке». Хочу получить новый опыт и узнать новых людей.

Дмитрий Шкороедов, работник сервисного студотряда:

Я уже трудился в своем городе, в Чечерском районе. В этом году я решил себя пробовать сервисном отряде. Это сервисный отряд проводников Белорусской железной дороги. Это навык. Это общение с людьми. Это раскрытие себя с творческой стороны.