Белорусская армия продолжает обновление техники – на вооружение поступили аэродромные автотопливозаправщики

Белорусская армия продолжает обновление техники. Вслед за новыми истребителями Су-30СМ2 на вооружение одной из авиационных частей поступили современные автотопливозаправщики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта техника – полностью отечественная разработка. Проектирование и производство выполнено силами Гродненского механического завода. Машины предназначены для обслуживания боевой авиации и обеспечивают бесперебойное снабжение топливом прямо на аэродроме. Цистерна одного такого образца вмещает восемь кубов топлива. Это позволяет оперативно заправлять самолеты и поддерживать высокий темп полетов.

Юрий Пейганович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси: Данные образцы техники впервые были разработаны в Республике Беларусь. Это чисто отечественное производство, сделан 100 % из своих белорусских запчастей. Это была разработка наших гражданских коллег, Гродненский механический завод, которые, я тут не совру, в течении полугода от начала разработки конструкторской документации до выхода этих первых двух образцов выполнили с достоинством и честью задачу, поставленную перед ними. За что им огромное спасибо.

Сергей Иворовский, директор Гродненского механического завода:

Белорусское производство. На шасси МАЗ и полностью произведена из комплектующих белорусских. И в чем отличие существенное от старой техники – раньше это были оцинкованные цистерны, то сейчас это нержавеющая цистерна, нержавеющие трубопроводы все, химическая полировка, поэтому будет выполнять функции и поддерживать качество топлива, которое перевозится и заправляется техника военная.

Новые автотопливозаправщики усиливают инфраструктуру военных аэродромов и становятся важным элементом комплексного обновления Вооруженных Сил. Беларусь делает ставку на собственное производство и укрепляет свою обороноспособность.