Александр Лукашенко 31 декабря посещает холдинг «Горизонт»

Последний день 2025-го. Белорусы готовятся встретить Новый год. За считанные минуты до его наступления на основных телеканалах будет транслироваться праздничное обращение Президента к белорусскому народу. Это уже традиция, объединяющая всю страну. Пока же рабочие хлопоты, завершение ранее начатых дел и старт большим новым проектам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в рабочем графике Александра Лукашенко посещение производственной площадки холдинга «Горизонт». Главе государства представят результаты работы предприятия, а также планы и перспективы его дальнейшего развития.

Символично, что накануне Нового года Президент дал старт запуску автоматизированного и роботизированного производства телевизоров с элементами искусственного интеллекта. Проект не имеет аналогов ни в странах СНГ, ни в Европе.

«Горизонт» сегодня – это современное производство полного цикла, охватывающее все этапы создания инновационной продукции: от разработки аппаратного и программного обеспечения до серийного выпуска готовых изделий. По традиции глава государства также пообщается с коллективом холдинга, учащимися детского центра «Горизонт» и их родителями.