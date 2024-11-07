Лукашенко мне показался мощным человеком – народный мастер Беларуси

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Юлия Каврус, директор Наровлянского районного центра ремесел:

Я, конечно, видела нашего Президента где-то. Я была в делегациях при встрече, но я была в толпе среди людей, могла там где-то затеряться, он меня не видел. А здесь с человеком один на один. Это видно, что мощный человек, обладающий магнетизмом, притяжением, хочется постоянно смотреть, как он разговаривает, какие у него жесты, мимика. Притягивает к себе это внимание. Мне Президент показался мощным человеком.