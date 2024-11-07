Прямой эфир

Лукашенко мне показался мощным человеком – народный мастер Беларуси

07 ноября 2024 16:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Лукашенко мне показался мощным человеком – народный мастер Беларуси-2

Юлия Каврус, директор Наровлянского районного центра ремесел:
Я, конечно, видела нашего Президента где-то. Я была в делегациях при встрече, но я была в толпе среди людей, могла там где-то затеряться, он меня не видел. А здесь с человеком один на один. Это видно, что мощный человек, обладающий магнетизмом, притяжением, хочется постоянно смотреть, как он разговаривает, какие у него жесты, мимика. Притягивает к себе это внимание. Мне Президент показался мощным человеком.

Подробности в видео.

# Интервью # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Как развиваются города-спутники – узнали в комитете по архитектуре и строительству Миноблисполкома
07 ноября 2024 14:57

Как развиваются города-спутники – узнали в комитете по архитектуре и строительству Миноблисполкома

Журфак БГУ отмечает 80 лет – посмотрели, чему учат будущих журналистов сегодня
07 ноября 2024 14:52

Журфак БГУ отмечает 80 лет – посмотрели, чему учат будущих журналистов сегодня

Фильм о белорусской деревне в Сибири. Что вдохновило режиссёра на создание картины?
07 ноября 2024 14:36

Фильм о белорусской деревне в Сибири. Что вдохновило режиссёра на создание картины?