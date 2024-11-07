Алеся Державец презентовала свой новый клип – узнали все подробности премьеры

Александр Меженный, ведущий: Алеся, очень приятно тебя видеть здесь. Давно не виделись, как говорится. Вот уже и Саша подросла. Премьера песни, премьера клипа. У нас сегодня повод такой замечательный. Как пришла идея? Как родилась песня? Кто в этом принимал активное участие? Давай обо всем по порядку.

Алеся Державец, певица, солистка заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр в Беларуси имени М. Я. Финберга:

Песня «Белорусский край» была написана год назад. Это очень знаковая песня в моей жизни, потому что был такой, скажем, небольшой перерыв именно в сольной карьере. Потому что, ну, все мы прекрасно знаем, что Михаил Яковлевич Финберг ушел из жизни.

Я солистка оркестра уже 20 лет. И когда Михаил работал, вы же понимаете, какой это был активный человек. Это такой поезд, который нас вел за собой. Мы просто не успевали, у нас столько было бесконечных программ, поэтому мы постоянно в творчестве были. И здесь произошли какие-то перемены, немножко другое видение у нового дирижера. И мне, честно сказать, стало очень грустно. Мне стало очень не хватать какого-то именно творчества. Я очень люблю белорусскую музыку. Мы настолько приучены петь белорусские песни. И в какой-то момент моя подруга уже, скажем так, сейчас, в настоящее время, София Манцевич, она на самом деле простой педагог из школы Гатова.

Она мне присылает стихотворение. Я гуляю, очень хорошее настроение, погода. Честно сказать, когда я услышала стихи, я поняла, что это мое. Действительно очень красивое стихотворение о Беларуси на белорусском языке. В нем, наверное, все отражение. Вот вся любовь моя к моей стране. Я действительно люблю свою родину без каких-то прикрас. То есть все самое лучшее, наверное, в этом стихотворении собралось. И я поняла, что я должна написать песню. Песня родилась буквально на следующий день.