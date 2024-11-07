Журфак БГУ отмечает 80 лет – посмотрели, чему учат будущих журналистов сегодня

Профессиональная подготовка специалистов: освоение навыков грамотной коммуникации, написание ярких, запоминающихся текстов, поиск информации. Этому и многому другому факультет журналистики БГУ учит своих студентов уже 80 лет, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. В ноябре 1944-го начались первые лекционные занятия.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ, политолог:

80-летие это, конечно, такая большая, значительная дата, с одной стороны. Но, с другой стороны, это не предел. Наши студенты, которые приходят уже на факультет в нынешних, новых условиях: после отбора, который они проходят, сдавая творческий экзамен, после иногда нескольких лет подготовки, написания различных материалов для своего портфолио, посещения наших «Школы молодого журналиста», «Школы молодого коммуникатора», курсов по подготовке к сдаче нашего экзамена. Вот они все – молодые, амбициозные, устремленные в будущее ребята – придают нашему 80-летнему факультету иное звучание.

Ежедневно опытные педагоги помогают студентам познать журналистское мастерство как в теории, так и на практике. В современной медиаиндустрии особенно ценятся универсальные специалисты. Поэтому первые два года будущие профессионалы знакомятся с основными понятиями и общими знаниями в области журналистики. И только на третьем курсе важно определиться с профилем. Кто-то выбирает печатные СМИ и веб-журналистику, а кому-то ближе аудиовизуальные СМИ и блогинг. Спросом пользуется и направление, связанное с информационной безопасностью. Широкий спектр дисциплин всесторонне развивает студентов, а также воспитывает качества, необходимые для работников средств массовой информации.

Анна Лебедева, заведующая кафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ:

Снимать видео, работать со звуком, писать нормальные тексты – грамотные, хорошие – работать со всеми гаджетами, виджетами и так далее – это очень важно для современного журналиста. Никто не отменял базовых качеств, характеристик, которые должны быть всегда присущи журналисту. Он должен быть любознателен. Он должен быть грамотен: текст, речь. Он непременно должен быть обаятельным, коммуникабельным – это главные характеристики.

Помимо журналистов, на факультете получают знания будущие пресс-секретари и профессионалы рекламной индустрии. Среди них четверокурсница Анна Мелещеня. Девушка учится с удовольствием. Ее выбор – специальность «Информация и коммуникация». Анна Мелещеня, студентка факультета журналистики БГУ:

Мы здесь во многом люди сцены со школы. И такие: любим камеру и внимание. На факультете журналистики я точно стала раскрепощеннее. Но самый важный навык – это навык деловой коммуникации. Я, на самом деле, человек вспыльчивый. И журфак очень хорошо учит говорить с тем тоном, как надо, уметь договариваться и с помощью речевых и языковых возможностей добиваться своего.