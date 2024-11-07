Как развиваются города-спутники – узнали в комитете по архитектуре и строительству Миноблисполкома

От Смолевичей до Логойска. В Беларуси активно развивают города-спутники Минска. Строятся жилье, школы, детсады, поликлиники. И желающих переехать за МКАД много. Давайте об этом поговорим подробнее вместе с нашим гостем. В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Роман Воравко, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Минского областного исполнительного комитета.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Давайте для начала напомним нашим телезрителям, какие города являются на данный момент городами-спутниками и что дает этот статус. Роман Воравко, заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Минского областного исполнительного комитета:

Официальный статус города-спутника сегодня имеет шесть городов: Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь и Руденск. Статус, я бы сказал, что он придает такой вектор развития. Ольга Бурлакова:

Инфраструктура на первом месте. Или сообщение еще со столицей? Роман Воравко:

Это комплексное развитие, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социальных объектов, строительство жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ольга Бурлакова:

Вы считаете, глобальная цель просто немножечко Минск разгрузить?

Роман Воравко:

Да. Мы понимаем, что развивать Минск до бесконечности с точки зрения увеличения численности населения невозможно. Более того, это и не нужно, потому что, как показывает опыт больших городов, увеличение плотности населения очень пагубно влияет на инфраструктуру, на транспортное сообщение, на качество социального обслуживания населения и в целом на экологию этого города. Юрий Царев, ведущий:

Знаете, я вот по статистике смотрю, у нас 9 миллионов 480 тысяч белорусов, из них 22 % живут в Минске. И вот, действительно, расконцентрировать жителей Минска по близлежащим городам – это очень правильная идея. Потому что, по большому-то счету, во всем мире так и поступают. Я знаю даже такие страны, не будем брать крупные мегаполисы, но возьмем такую страну, как Швейцария, или такую страну, как Япония. Очень хорошее сообщение между городами-спутниками и центральными мегаполисами. Можно буквально за 20 минут, прямо выйдя из дома, оказаться уже чуть ли не на работе. Саша у нас живет тоже практически в городе-спутнике Пуховичи. Скажите, а вот на ваш взгляд, чего не хватает до сих пор еще жителям городов-спутников? Роман Воравко:

Возвращаясь к городам спутников, я хочу отметить, что здесь решается задача комплексная в плане того, что мы должны оставить Минск комфортным для проживания, таким, какой он есть сейчас. И второе – это создать достойные условия жизни в городах-спутниках, чтобы этот уровень жизни был не хуже, чем в городе Минске.