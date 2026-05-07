Для школьников Минской области провели единый урок, посвященный 9 Мая

Единый урок, посвященный Дню Победы, прошел во всех школах Беларуси. В классах звучали истории о мужестве и героизме тех, кто приближал Победу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учащиеся не просто слушали интересные факты о Великой Отечественной войне, но и погрузились в летопись событий с помощью архивных документов и медиа. В Гимназии № 1 Копыля ребята дополнили свои знания, участвуя в викторинах и открытом диалоге. Учащиеся поделились и личными историями своих родственников, которые прошли через Великую Отечественную войну. Диалог о важном прошел в понятной и творческой форме: читали стихи и пели военные песни.

Ксения Гурло, учащаяся Гимназии № 1 Копыля имени Н.В. Ромашко:

Я считаю, что помнить героев Великой Отечественной войны необходимо, потому что они ценой своей жизни подарили нам мир. Их подвиг – пример мужества и силы духа.

Филипп Чарный, учащийся Гимназии № 1 Копыля имени Н.В. Ромашко:

Через огонь войны прошел мой дед. Воинственно сражаясь на Гомельской области, он, к сожалению, попал в плен к немцам, но оттуда вскоре сбежал. Я его успел еще застать. Благодарю его за то, что подарил мне мирное небо над головой. Жанна Лапотко, учитель Гимназии № 1 Копыля имени Н.В. Ромашко:

Беларусь страціла кожнага трэцяга ў гэтай вайне. І гэта не проста лічбы, за імі стаяць жывыя людзі, сем'і, цэлыя вёскі, якія былі знішчаны. Памяць пра гэтыя страты дапамагае нам зразумець, наколькі жахлівай можа быць вайна.