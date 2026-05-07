Для школьников Минской области провели единый урок, посвященный 9 Мая

Единый урок, посвященный Дню Победы, прошел во всех школах Беларуси. В классах звучали истории о мужестве и героизме тех, кто приближал Победу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Единый урок, посвященный Дню Победы, прошел во всех школах Беларуси. В классах звучали истории о мужестве и героизме тех, кто приближал Победу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Учащиеся не просто слушали интересные факты о Великой Отечественной войне, но и погрузились в летопись событий с помощью архивных документов и медиа. В Гимназии № 1 Копыля ребята дополнили свои знания, участвуя в викторинах и открытом диалоге.
Учащиеся поделились и личными историями своих родственников, которые прошли через Великую Отечественную войну. Диалог о важном прошел в понятной и творческой форме: читали стихи и пели военные песни.
Ксения Гурло, учащаяся Гимназии № 1 Копыля имени Н.В. Ромашко:
Я считаю, что помнить героев Великой Отечественной войны необходимо, потому что они ценой своей жизни подарили нам мир. Их подвиг – пример мужества и силы духа.
Филипп Чарный, учащийся Гимназии № 1 Копыля имени Н.В. Ромашко:
Через огонь войны прошел мой дед. Воинственно сражаясь на Гомельской области, он, к сожалению, попал в плен к немцам, но оттуда вскоре сбежал. Я его успел еще застать. Благодарю его за то, что подарил мне мирное небо над головой.
Жанна Лапотко, учитель Гимназии № 1 Копыля имени Н.В. Ромашко:
Беларусь страціла кожнага трэцяга ў гэтай вайне. І гэта не проста лічбы, за імі стаяць жывыя людзі, сем'і, цэлыя вёскі, якія былі знішчаны. Памяць пра гэтыя страты дапамагае нам зразумець, наколькі жахлівай можа быць вайна.
Особый акцент сделали на вкладе женщин в Великую Победу. Педагоги рассказали школьникам о подвигах Зины Портновой, Веры Хоружей и тысяч других белорусок, которые наравне с мужчинами шли к Победе.