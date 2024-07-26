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Один из энергоблоков БелАЭС будет выведен в первый планово-предупредительный ремонт

26 июля 2024 06:39
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Один из энергоблоков Белорусской АЭС сегодня будет выведен в первый планово-предупредительный ремонт. Это международная практика для подтверждения надежности оборудования и технологических систем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из энергоблоков БелАЭС будет выведен в первый планово-предупредительный ремонт-1

Специалисты проведут детальную диагностику, в том числе расширенный контроль металла и сварных соединений оборудования реакторного и турбинного отделений. Как подчеркнули в Минэнерго, мероприятия проходят в рамках утвержденных графиков. Важной частью предстоящих работ станет замена отработавшего ядерного топлива на свежее. В активную зону реактора будет перезагружено около четверти тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. Оно поставлено на станцию и прошло входной контроль. К плановому ремонту привлекаются и белорусские, и российские организации.

# Государственная политика в области энергетики # общество

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