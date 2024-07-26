В Витебском районе работники МЧС спасли от пожара 120 гектаров пшеницы
Убрать быстро и без потерь. На селекторном совещании по вопросам уборочной и преодоления последствий урагана Александр Лукашенко назвал ключевые аспекты, акцентировал внимание на проблемных моментах. Основное – нужно приложить максимальные усилия, чтобы намолотить 11 миллионов тонн зерна и получить хороший урожай не только колосовых, но и рапса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хотя аномальная жара чередуется с проливными дождями, обстановка в полях остается пожароопасной. Обеспечение безопасности в период сбора урожая и заготовки кормов – приоритетное направление деятельности МЧС.
Один из примеров – сообщение о возгорании хлебного поля около деревни Стайки Витебского района поступило накануне. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пламя.
Сергей Мелешкин, заместитель начальника Витебского областного управления МЧС Беларуси:
Благодаря своевременному сообщению о пожаре пшеничного поля спасателями было ликвидировано возгорание на площади 50 метров квадратных, спасено порядка 120 гектаров пшеницы. Спасателями совместно с Комитетом сельского хозяйства продолжаются работы по предупреждению пожаров в период уборочной кампании. Будет проинформирован Госэнергонадзор о принятии превентивных мер для исключения подобных случаев.
Во время уборочной специалисты проводят плановые рейды по проверке противопожарной защиты хлебных полей. Инструктажи, состояние техники, наличие средств пожаротушения – всем, кто занят на уборке и хранении зерна, нужно строго выполнять требования безопасности, а в случае возгорания умело применить свои знания для локализации и ликвидации огня. От того, на каком этапе будет обнаружено пламя, зависит спасение урожая. Напомним, накануне аграрии двух областей Беларуси перешагнули миллионный рубеж по намолоту. В целом по стране на 25 июля убрано 44 % зерновых и зернобобовых, 94 % озимого рапса.