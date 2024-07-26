В Витебском районе работники МЧС спасли от пожара 120 гектаров пшеницы

Убрать быстро и без потерь. На селекторном совещании по вопросам уборочной и преодоления последствий урагана Александр Лукашенко назвал ключевые аспекты, акцентировал внимание на проблемных моментах. Основное – нужно приложить максимальные усилия, чтобы намолотить 11 миллионов тонн зерна и получить хороший урожай не только колосовых, но и рапса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя аномальная жара чередуется с проливными дождями, обстановка в полях остается пожароопасной. Обеспечение безопасности в период сбора урожая и заготовки кормов – приоритетное направление деятельности МЧС.