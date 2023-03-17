Какие продукты нельзя есть в Великий пост и каким людям противопоказано поститься?

48 дней и 7 недель. Великий пост – путешествие к Пасхе, чтобы с чистой душой и сердцем встретить светлый праздник Воскресения. Запрет на мясо, молочку, яйца, рыбу – это не про голод и диету. Это духовное покаяние с молитвой и верой. Настройка на восприятие вечности. Выбор каждого из нас.

Святослав Рогальский, председатель Христианского образовательного центра имени святых Мефодия и Кирилла:

Наиболее распространенным в Великом посту является термин сухоядение. Имеется в виду какие-то овощи, фрукты, соки, орехи. Второе разрешение, которое в определенные дни присутствует, – это вареная пища без масла. Рыба в Великом посту вкушается всего лишь дважды – на праздник Благовещение и во входа Господня в Иерусалим. В субботы и воскресенья разрешается пища с растительным маслом и употребление вина, потому что в эти дни совершается полное богослужение, божественная литургия. Соответственно, действует послабление, разрешение пастора.

Для одних хорошо, для других опасно. Если человек абсолютно здоров и всегда питался сбалансированно, пост не станет испытанием. А вот у кого-то могут обостриться хронические заболевания. Но всем по силам отказаться от переедания, мусорной еды, сладкого, алкоголя и перейти на натуральную пищу. Чтобы организм не стрессовал, запаситесь комплексом витаминов и позаботьтесь, чтобы в вашей тарелке были каши с достаточным содержанием белка – гречка или бобовые.

Анна Бедрицкая, диетолог:

С точки зрения диетологии, неправильно, конечно, отказываться от белковых продуктов, потому что это способствует дефициту железа, витаминов группы В, аминокислот. Как результат это раздражительность, быстрая утомляемость. Употребляйте в пищу семена, орехи, в частности кунжут, чтобы восполнить суточную норму кальция. Дефицит пробиотиков можно восполнить мочеными яблоками, квашеными огурцами, кислой капустой. Дефицит йода можно восполнить, употребляя ламинарию или морскую капусту. Есть категория населения, которым пост противопоказан. Это дети, подростки. Им просто необходимы витамины, минералы, железо и аминокислоты для роста, развития и для того, чтобы все хорошо получалось в школе. Кроме того, пост противопоказан пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Поэтому берегите себя.

Заглянем в меню. Старайтесь, чтобы растительный белок был в каждом приеме пищи. На завтрак выбирайте гречку с фасолью и салатом. На обед – макароны твердых сортов с нутом или горохом. На ужин – перловку или пшенку с классическим салатом из огурцов и помидоров. Пост – это устав монастырской жизни. Мирянам бывает трудно. Здесь важно учесть все, проконсультироваться с духовником и получить благословение в индивидуальном порядке.