Соцсети влияют на психологическое развитие ребёнка. Сколько времени можно проводить в интернете без вреда?

Социальные сети – прекрасный инструмент, который позволяет общаться с близкими, искать полезную информацию или самовыражаться. Однако есть и другая сторона медали. Быть в режиме онлайн сутки напролет – сомнительное увлечение.
Социальные сети – прекрасный инструмент, который позволяет общаться с близкими, искать полезную информацию или самовыражаться. Однако есть и другая сторона медали. Быть в режиме онлайн сутки напролет – сомнительное увлечение.
Сергей Давидовский, доцент кафедры психотерапии и медицинской психологии ГУО «БелМАПО», кандидат медицинских наук:
Существуют определенные рекомендации, сколько ребенок должен находиться в виртуальном пространстве. До младшего школьного возраста – час, полтора, два, не более. До 14 лет – 2-3 часа. Подросток и в более старшем возрасте – не более 3-4 часов. Остальное время нужно заполнять другим досугом, физическими нагрузками.
Нарушение этих правил может привести к необратимым последствиям. Долгое нахождение в Сети ухудшает память, вызывает хроническую усталость и даже провоцирует развитие психических расстройств.
Юлия Каминская, заместитель директора по медицинской части ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья», кандидат медицинских наук:
Чем дольше человек проводит времени в соцсетях, интернете, тем больше это влияет на его психическое состояние. Если мы говорим про маленьких посетителей, то, конечно же, может наблюдаться задержка развития речи, задержка психологического развития.
Сергей Давидовский:
Тревожность, беспокойство, злость, если его лишают родители, немотивированная агрессия, которая негативно скажется на его состоянии. Следует отметить, что это касается не только детей.
А совсем недавно американские исследователи доказали, что социальные сети влияют и на иммунитет человека. Так, если сократить пребывание в интернете хотя бы на 15 %, то значительно улучшится общее состояние.
Юлия Каминская:
Полностью изолировать человека от интернета невозможно, и поэтому нужно самому контролировать нахождение в соцсетях и интернете. Нужно продолжать социальное функционирование, общаться с живыми людьми.
Для того чтобы вовремя выявить пагубную зависимость у близкого человека, обратите внимание на следующие симптомы.
Юлия Каминская:
Когда человек начинает чувствовать потребность и не может контролировать время нахождения в интернете и в соцсетях, когда у него появляется высокий уровень раздражения при необходимости оторваться от интернета. Когда у него плохое настроение, если он вне соцсетей.
Когда справиться с проблемой в одиночку пациент уже не в силах, самое время обращаться к специалистам. Выйти из виртуального мира в реальный помогут психологи.
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