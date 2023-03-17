Соцсети влияют на психологическое развитие ребёнка. Сколько времени можно проводить в интернете без вреда?

Социальные сети – прекрасный инструмент, который позволяет общаться с близкими, искать полезную информацию или самовыражаться. Однако есть и другая сторона медали. Быть в режиме онлайн сутки напролет – сомнительное увлечение.

Сергей Давидовский, доцент кафедры психотерапии и медицинской психологии ГУО «БелМАПО», кандидат медицинских наук:

Существуют определенные рекомендации, сколько ребенок должен находиться в виртуальном пространстве. До младшего школьного возраста – час, полтора, два, не более. До 14 лет – 2-3 часа. Подросток и в более старшем возрасте – не более 3-4 часов. Остальное время нужно заполнять другим досугом, физическими нагрузками. Нарушение этих правил может привести к необратимым последствиям. Долгое нахождение в Сети ухудшает память, вызывает хроническую усталость и даже провоцирует развитие психических расстройств.

Юлия Каминская, заместитель директора по медицинской части ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья», кандидат медицинских наук:

Чем дольше человек проводит времени в соцсетях, интернете, тем больше это влияет на его психическое состояние. Если мы говорим про маленьких посетителей, то, конечно же, может наблюдаться задержка развития речи, задержка психологического развития. Сергей Давидовский:

Тревожность, беспокойство, злость, если его лишают родители, немотивированная агрессия, которая негативно скажется на его состоянии. Следует отметить, что это касается не только детей.

А совсем недавно американские исследователи доказали, что социальные сети влияют и на иммунитет человека. Так, если сократить пребывание в интернете хотя бы на 15 %, то значительно улучшится общее состояние. Юлия Каминская:

Полностью изолировать человека от интернета невозможно, и поэтому нужно самому контролировать нахождение в соцсетях и интернете. Нужно продолжать социальное функционирование, общаться с живыми людьми. Для того чтобы вовремя выявить пагубную зависимость у близкого человека, обратите внимание на следующие симптомы.