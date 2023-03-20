Лукашенко – главе Калмыкии: мы готовы рассмотреть любые ваши предложения в сфере образования

Новости Беларуси. Настоящий прорыв в белорусско-калмыкских отношениях еще впереди. Об этом завил Александр Лукашенко сегодня во время встречи с Бату Хасиковым. Переговоры с главой Калмыкии стали первым мероприятием в рабочем графике президента Беларуси 20 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встрече на высшем уровне предшествовал осенний обмен визитами делегаций прошлой осенью, что сыграло роль в активизации сотрудничества, однако потенциал реализован не до конца. На данный момент товарооборот не достигает и 3 миллионов долларов. Александр Лукашенко отметил, что это даже не первая попытка сделать рывок, а разминка. Сейчас в двусторонней торговле преобладают разовые торговые сделки, но в понимании белорусской стороны назрела необходимость перехода к долгосрочным контрактам и укреплению кооперации. Кроме того, немаловажную роль может сыграть организация прямого рейса по маршруту Минск – Элиста. С нашей стороны есть готовность обсуждать предоставление эксклюзивных преференций для российских авиакомпаний в нашем Национальном аэропорту.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Настоящий экономический прорыв у нас впереди. Выражаясь спортивным языком, наш нынешний товарооборот – это даже не первая попытка, а, вообще-то, разминка перед этой первой попыткой. Для вашего региона у нас очень много продукции: от машиностроения до строительства, ІТ, фармацевтики и высокотехнологичного транспорта. В сегодняшних условиях по соотношению цена – качество это нормальный для нас с вами продукт. Наша продукция давно пользуется спросом во многих регионах России. Уверен, и вашим гражданам она хорошо знакома. Советую вам обратить внимание на наш опыт и наработки в агропромышленном комплексе, перерабатывающей промышленности. Как мне опять докладывают, в вашем регионе стартовала масштабная программа строительства. Это во всех регионах практически России, президент России часто мне об этом говорит. У нас есть все для этой отрасли: компетенции, техника, оборудование, материалы, опыт возведения различных объектов в регионах России. Мы готовы, если вы заинтересованы, в самые короткие сроки рассмотреть любые ваши предложения в сферах образования, спорта, туризма, медицинских услуг, культурных обменов.