В Минской области в порядок приведут более 500 км дорог с песчано-гравийным покрытием

С акцентом на комфорт и качество. В центральном регионе планируют обновить свыше 3,5 тысячи квадратных метров полотна. Параллельно приведут в порядок более 500 километров дорог с песчано-гравийным покрытием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Березинском районе на ремонт уличной дорожной сети выделено около 2,5 миллиона рублей. Специалисты уже приступили к обновлению гравийных покрытий. Один из объектов – улица Пролетарская в деревне Положено. Протяженность участка составляет 700 метров. Здесь укладывают новое гравийно-песчаное покрытие. На участке трудятся порядка 10 специалистов.