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В Минской области в порядок приведут более 500 км дорог с песчано-гравийным покрытием

26 марта 2026 14:23
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С акцентом на комфорт и качество. В центральном регионе планируют обновить свыше 3,5 тысячи квадратных метров полотна. Параллельно приведут в порядок более 500 километров дорог с песчано-гравийным покрытием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Березинском районе на ремонт уличной дорожной сети выделено около 2,5 миллиона рублей. Специалисты уже приступили к обновлению гравийных покрытий. Один из объектов – улица Пролетарская в деревне Положено. Протяженность участка составляет 700 метров. Здесь укладывают новое гравийно-песчаное покрытие. На участке трудятся порядка 10 специалистов. 

В Минской области в порядок приведут более 500 км дорог с песчано-гравийным покрытием-2

Алексей Книга, начальник филиала КУП «Минскоблдорстрой» «ДРСУ № 192»:
В планах на этот год освоить больше 2,5 миллиона рублей на ремонт улично-дорожной сети Березино и Березинского района. В планах у нас освоение больше 4 миллионов на ремонт районных дорог. Улично-дорожная сеть перечень большой, порядка 40 объектов. Как гравийное, так и асфальтобетонное покрытие. Также будет устройство новых автобусных остановок.

Только за прошлый год в Березинском районе отремонтировали почти 20 тысяч квадратов асфальта и более 50 тысяч квадратных метров гравийных дорог.

В Минской области планируют обновить более 3,5 тыс. кв.м асфальтового покрытия. Читайте здесь. 

# Дороги # Ремонт и капремонт в Беларуси

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