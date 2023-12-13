Если надо, за свой счёт выполнит просьбы бабушек установить скамейку. Поговорили с депутатом Виталием Якубовым

Вопросы, которые минчане не могут решить самостоятельно, они адресуют народным избранникам. Те лучше знают, что делать в таких ситуациях – в какие двери стучать, в какие инстанции писать. Рубрика «Выполняем обещания» с депутатом Мингорсовета Виталием Якубовым в программе «Большой город» на СТВ.

Единый день депутата в администрации Заводского района у Виталия Якубова начинается не с кофе, а с бодрящей личной истории матери-героини, которая пришла со своей проблемой. В нашей стране каждая многодетная женщина – это человек, чьи интересы всегда в приоритете для государства.

«Система испытала два шока за последние годы – ковид и санкции». Поговорили с депутатом Игорем Русакевичем ( читайте здесь ).

Мы не можем полностью озвучить обращение, но речь о том, что народному избраннику предстоит побороться за права не просто многодетной женщины, но еще и разведенной с пятью детьми.

Вы герой, поэтому все решим. Государство вас никогда не оставит.

Виталий Якубов, депутат Мингорсовета:

Мать с орденом, у которой дети – это святое. Я не понимаю, какие могут быть вопросы. Можно в Европе, Америке обидеть таких людей. У нас… Пятеро детей, мать-героиня с орденом – дверь ногами должна открывать.

Депутатская деятельность в жизни Виталия Якубова – не случайный эпизод, а закономерный результат общественной деятельности. Он всегда отличался активной жизненной позицией, руководил не только производством, но и вел идеологическое направление. Такой набор качеств и привел Виталия Николаевича в Мингорсовет и к людям.

Виталий Якубов:

Время подошло к тому, что не просто мелко что-то делать, а постараться сделать что-то крупное для района, города и страны.