Если надо, за свой счёт выполнит просьбы бабушек установить скамейку. Поговорили с депутатом Виталием Якубовым
Вопросы, которые минчане не могут решить самостоятельно, они адресуют народным избранникам. Те лучше знают, что делать в таких ситуациях – в какие двери стучать, в какие инстанции писать. Рубрика «Выполняем обещания» с депутатом Мингорсовета Виталием Якубовым в программе «Большой город» на СТВ.
Единый день депутата в администрации Заводского района у Виталия Якубова начинается не с кофе, а с бодрящей личной истории матери-героини, которая пришла со своей проблемой. В нашей стране каждая многодетная женщина – это человек, чьи интересы всегда в приоритете для государства.
Вы герой, поэтому все решим. Государство вас никогда не оставит.
Мы не можем полностью озвучить обращение, но речь о том, что народному избраннику предстоит побороться за права не просто многодетной женщины, но еще и разведенной с пятью детьми.
«Система испытала два шока за последние годы – ковид и санкции». Поговорили с депутатом Игорем Русакевичем (читайте здесь).
Виталий Якубов, депутат Мингорсовета:
Мать с орденом, у которой дети – это святое. Я не понимаю, какие могут быть вопросы. Можно в Европе, Америке обидеть таких людей. У нас… Пятеро детей, мать-героиня с орденом – дверь ногами должна открывать.
Депутатская деятельность в жизни Виталия Якубова – не случайный эпизод, а закономерный результат общественной деятельности. Он всегда отличался активной жизненной позицией, руководил не только производством, но и вел идеологическое направление. Такой набор качеств и привел Виталия Николаевича в Мингорсовет и к людям.
Виталий Якубов:
Время подошло к тому, что не просто мелко что-то делать, а постараться сделать что-то крупное для района, города и страны.
Виталий Николаевич – это тот самый человек, который, если надо, и за свой счет выполнит просьбы бабушек об установке скамейки или мелком ремонте, но все же ратует за коллективные обращения, когда решение вопроса избавит от проблем наибольшее количество людей и задействует всех ответственных специалистов. Так была создана пешеходная дорожка для инвалидов, произведен ремонт Дворца детей и молодежи «Золак», решена транспортная проблема на перекрестке Кабушкина-Крупской.
В администрации Заводского района работу с депутатами оценивают как максимально эффективную. Все народные избранники внесли свою лепту в строительство и благоустройство местных социально значимых объектов. Это и капремонт 210-й школы, и 477-й детский сад, и 36-я поликлиника, и межшкольный стадион, и установка светофора на улице Бачило. Главное, что это не просто галочка в списке достижений, а то, что принесло пользу тысячам людей.
Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района Минска:
Благодаря тому, что они слышат и знают, что необходимо людям, мы можем достичь таких хороших результатов.
Подробности в видео.