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Строила БАМ, пережила инсульт и освоила интернет в 73. История белорусской рукодельницы из Черкасс

26 января 2024 09:17
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С Галиной Михайловной не соскучишься. Дама с перчинкой и отличным чувством юмора. Счастливая прабабушка всегда при деле. Ни дня без вязания и вышивки. Ее дом в агрогородке Черкассы Дзержинского района – что ларец из сказки. Все сияет в кружевных салфетках и ярких коврах. Каждый узор и петелька созданы с большой любовью.

Строила БАМ, пережила инсульт и освоила интернет в 73. История белорусской рукодельницы из Черкасс-1

Галина Шиманович, рукодельница:
Я раздаю большинство, салфетки вообще все время дарю. Я в этом живу. А дарить – делаю счастливой себя. Есть у нас многодетные семьи. Чем можем, помогаем. Девочки собирают одежду, игрушки.

Строила БАМ, пережила инсульт и освоила интернет в 73. История белорусской рукодельницы из Черкасс-4

Широкая душа. По-другому и быть не могло. Наша героиня родилась на Южном Урале. Дедушка был есаулом и церковным регентом. Вместе с бабушкой пели раздольные казачьи песни. И она, и мама были искусными рукодельницами и обшивали весь район в Челябинске.

Строила БАМ, пережила инсульт и освоила интернет в 73. История белорусской рукодельницы из Черкасс-7

Галина Шиманович:
В 5 лет я попросила у мамы крючок, сидела, корпела, была скатерть у нас сделана. Этот квадратик с ее помощью я сделала. Когда мама умерла, я в ее сумочке нашла этот квадратик. Сейчас буду плакать…

Рисую прямо на ткани и делаю это все сама, придумываю цветы, они все из головы.

Строила БАМ, пережила инсульт и освоила интернет в 73. История белорусской рукодельницы из Черкасс-10

Про жизнь талантливой мастерицы можно писать книгу. Стала прядильщицей, шесть лет строила БАМ на Сахалине. Вышла замуж за белоруса. Работала на железной дороге и кожевенном производстве. Пережила инсульт и перелом руки.

Но, несмотря на все, внутренний огонек не потух. Творит всем на радость и постоянно экспериментирует. Природа, интернет, журналы – источники вдохновения. Крючков – как инструментов у хирурга. И виртуозно рождается красота.

Строила БАМ, пережила инсульт и освоила интернет в 73. История белорусской рукодельницы из Черкасс-13

Среди фирменных вишенок – платочки, носки из собачьей шерсти, гардероб для кукол. Люди приносят, и она, как фея, придумывает пупсам оригинальные наряды. Рушник для молодых, забавные игрушки. В свои 73 для нее нет ничего невозможного. Учиться новому и креативить – залог жизненного тонуса.

Подробнее смотрите в видео.

# Хобби # общество

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