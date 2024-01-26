Строила БАМ, пережила инсульт и освоила интернет в 73. История белорусской рукодельницы из Черкасс

С Галиной Михайловной не соскучишься. Дама с перчинкой и отличным чувством юмора. Счастливая прабабушка всегда при деле. Ни дня без вязания и вышивки. Ее дом в агрогородке Черкассы Дзержинского района – что ларец из сказки. Все сияет в кружевных салфетках и ярких коврах. Каждый узор и петелька созданы с большой любовью.

Галина Шиманович, рукодельница:

Я раздаю большинство, салфетки вообще все время дарю. Я в этом живу. А дарить – делаю счастливой себя. Есть у нас многодетные семьи. Чем можем, помогаем. Девочки собирают одежду, игрушки.

Широкая душа. По-другому и быть не могло. Наша героиня родилась на Южном Урале. Дедушка был есаулом и церковным регентом. Вместе с бабушкой пели раздольные казачьи песни. И она, и мама были искусными рукодельницами и обшивали весь район в Челябинске.

Галина Шиманович:

В 5 лет я попросила у мамы крючок, сидела, корпела, была скатерть у нас сделана. Этот квадратик с ее помощью я сделала. Когда мама умерла, я в ее сумочке нашла этот квадратик. Сейчас буду плакать… Рисую прямо на ткани и делаю это все сама, придумываю цветы, они все из головы.

Про жизнь талантливой мастерицы можно писать книгу. Стала прядильщицей, шесть лет строила БАМ на Сахалине. Вышла замуж за белоруса. Работала на железной дороге и кожевенном производстве. Пережила инсульт и перелом руки. Но, несмотря на все, внутренний огонек не потух. Творит всем на радость и постоянно экспериментирует. Природа, интернет, журналы – источники вдохновения. Крючков – как инструментов у хирурга. И виртуозно рождается красота.