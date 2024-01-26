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Какие бонусы получают студенты колледжа ж/д транспорта? Узнали у директора

26 января 2024 09:11
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Всегда в форме и с хорошим настроением! Минский колледж железнодорожного транспорта с каждым годом набирает популярность. Сейчас здесь обучаются более 600 студентов. Требования к ним почти как к космонавтам, ребятам расслабляться некогда.

Какие бонусы получают студенты колледжа ж/д транспорта? Узнали у директора-1

Среди бонусов не только престижный статус. Иногородним предоставляют общежитие, бесплатное питание и оплачиваемую практику. А еще у выпускников есть возможность поступить в высшее учебное заведение в Гомеле, причем на сокращенный срок. Получив среднее специальное образование, студент может быть техником, а вот после вуза – уже инженером!

Какие бонусы получают студенты колледжа ж/д транспорта? Узнали у директора-4

Дмитрий Стурлис, директор Минского государственного колледжа железнодорожного транспорта:
Самые востребованные профессии – помощник машиниста, проводник пассажирского вагона и техник. Обучение длится после 9 классов на уровне профессионально-технического образования три года, на уровне среднего специального образования 3,5 года. После 11 классов это может быть один или полтора года.

Подробности в видеоматериале.

# Образование в Беларуси # общество

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