Позади более 5 лет подготовки. Вот как проходят первые рабочие дни у врачей-интернов

Алина Трус, корреспондент:
Молодые врачи уже вышли на работу. Позади более пяти лет подготовки, а сейчас – применение знаний на практике. Пообщаемся с медработниками и узнаем, как проходят их первые рабочие дни.
Алина Трус, корреспондент:
Молодые врачи уже вышли на работу. Позади более пяти лет подготовки, а сейчас – применение знаний на практике. Пообщаемся с медработниками и узнаем, как проходят их первые рабочие дни.
Ксения Пацеева – врач-интерн кардиологии в больнице скорой помощи. Окончила шесть курсов белорусского медицинского университета. Работает чуть меньше недели, поэтому еще привыкает к новым обязанностям и вызовам. С коллективом знакомство состоялось – и весьма приятное. Девушка признается, что, как у любого юного специалиста, волнение присутствует. Но это ничуть не мешает выполнять ответственные поручения.
Ксения Пацеева, врач-интерн кардиологического отделения Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
Мой непосредственный руководитель, моя заведующая отделением – Анна Викторовна. Она доверяет мне вести своих пациентов. С чего начинается мой день: с обхода пациентов, с опроса, сбора жалоб, обследования моих пациентов. Далее идет заполнение медицинской документации. Далее смотрю пациентов, которые поступают экстренно в течение дня.
Подробности в видео.