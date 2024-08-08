Прямой эфир

Позади более 5 лет подготовки. Вот как проходят первые рабочие дни у врачей-интернов

08 августа 2024 10:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алина Трус, корреспондент:
Молодые врачи уже вышли на работу. Позади более пяти лет подготовки, а сейчас – применение знаний на практике. Пообщаемся с медработниками и узнаем, как проходят их первые рабочие дни.

Позади более 5 лет подготовки. Вот как проходят первые рабочие дни у врачей-интернов-1

Ксения Пацеева – врач-интерн кардиологии в больнице скорой помощи. Окончила шесть курсов белорусского медицинского университета. Работает чуть меньше недели, поэтому еще привыкает к новым обязанностям и вызовам. С коллективом знакомство состоялось – и весьма приятное. Девушка признается, что, как у любого юного специалиста, волнение присутствует. Но это ничуть не мешает выполнять ответственные поручения.

Позади более 5 лет подготовки. Вот как проходят первые рабочие дни у врачей-интернов-4

Ксения Пацеева, врач-интерн кардиологического отделения Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
Мой непосредственный руководитель, моя заведующая отделением – Анна Викторовна. Она доверяет мне вести своих пациентов. С чего начинается мой день: с обхода пациентов, с опроса, сбора жалоб, обследования моих пациентов. Далее идет заполнение медицинской документации. Далее смотрю пациентов, которые поступают экстренно в течение дня.

Подробности в видео.

# Врачи Беларуси # общество # Алина Трус

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы друг другу можем здорово помочь». Лукашенко встретился с главами МВД стран Содружества
08 августа 2024 10:37

«Мы друг другу можем здорово помочь». Лукашенко встретился с главами МВД стран Содружества

«Подняться на Эверест стоит 100 000 долларов». Поговорили с профессиональными альпинистами о любви к горам
08 августа 2024 09:11

«Подняться на Эверест стоит 100 000 долларов». Поговорили с профессиональными альпинистами о любви к горам

Жара до +29 ожидается в Беларуси 8 августа
08 августа 2024 08:57

Жара до +29 ожидается в Беларуси 8 августа