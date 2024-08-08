Позади более 5 лет подготовки. Вот как проходят первые рабочие дни у врачей-интернов

Алина Трус, корреспондент:

Молодые врачи уже вышли на работу. Позади более пяти лет подготовки, а сейчас – применение знаний на практике. Пообщаемся с медработниками и узнаем, как проходят их первые рабочие дни.

Ксения Пацеева – врач-интерн кардиологии в больнице скорой помощи. Окончила шесть курсов белорусского медицинского университета. Работает чуть меньше недели, поэтому еще привыкает к новым обязанностям и вызовам. С коллективом знакомство состоялось – и весьма приятное. Девушка признается, что, как у любого юного специалиста, волнение присутствует. Но это ничуть не мешает выполнять ответственные поручения.