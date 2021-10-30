Лукашенко: картошку продал тихонько и сижу, курю. А молоком, мясом кто будет заниматься?

Глава государства посетил молочно-товарный комплекс «Устенский». Шесть лет назад по поручению Президента отстающее предприятие было передано Национальной академии наук. В проект вложили 34 миллиона рублей. В результате появились помещения, рассчитанные более чем на 1 000 коров, где сейчас разводят племенных датских красных буренок и используют особое инновационное оборудование для доения. К слову, у Академии наук еще пять таких хозяйств. Результаты коллаборации доказывают ее эффективность. Особое внимание – технологической дисциплине. Без нее, подчеркнул Александр Лукашенко, высоких показателей не достичь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что мы сохранили крупные хозяйства, это хорошо. Частник, может, со временем придет – ради бога, но давай результат и работай по правилам. Не только рапс выращивай и тритикале. И картошку какую-то продал тихонько и сижу, курю. А животноводством, молоком, мясом кто будет заниматься? Поэтому вот простая арифметика. Определиться четко, какие у нас будут комплексы. Не повально, сразу это не сделаем, хотя они должны быть такими. Можно и старые, нужно – никуда не денемся – приспосабливать к новым технологиям. Но все во имя технологий. Не будет технологий – труба. А вот он с этим комплексом – это наше будущее. Да, тут науки много, тут надо новую породу выводить. Понятно. Но почему параллельно – выводим породу – не создавать, не повторять такие комплексы? Надо в каждой области сделать такой комплекс.