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Лукашенко: картошку продал тихонько и сижу, курю. А молоком, мясом кто будет заниматься?

30 октября 2021 13:53
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Новости Беларуси. Результаты предприятий зависят не от формы собственности, а от порядка и дисциплины. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Оршанский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: картошку продал тихонько и сижу, курю. А молоком, мясом кто будет заниматься?-1

Глава государства посетил молочно-товарный комплекс «Устенский». Шесть лет назад по поручению Президента отстающее предприятие было передано Национальной академии наук. В проект вложили 34 миллиона рублей. В результате появились помещения, рассчитанные более чем на 1 000 коров, где сейчас разводят племенных датских красных буренок и используют особое инновационное оборудование для доения. К слову, у Академии наук еще пять таких хозяйств. Результаты коллаборации доказывают ее эффективность. Особое внимание – технологической дисциплине. Без нее, подчеркнул Александр Лукашенко, высоких показателей не достичь.  

Лукашенко: картошку продал тихонько и сижу, курю. А молоком, мясом кто будет заниматься?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что мы сохранили крупные хозяйства, это хорошо. Частник, может, со временем придет ради бога, но давай результат и работай по правилам. Не только рапс выращивай и тритикале. И картошку какую-то продал тихонько и сижу, курю. А животноводством, молоком, мясом кто будет заниматься? Поэтому вот простая арифметика. Определиться четко, какие у нас будут комплексы. Не повально, сразу это не сделаем, хотя они должны быть такими. Можно и старые, нужно никуда не денемся приспосабливать к новым технологиям. Но все во имя технологий. Не будет технологий труба. А вот он с этим комплексом это наше будущее. Да, тут науки много, тут надо новую породу выводить. Понятно. Но почему параллельно выводим породу не создавать, не повторять такие комплексы? Надо в каждой области сделать такой комплекс.  

Лукашенко: картошку продал тихонько и сижу, курю. А молоком, мясом кто будет заниматься?-7

Ученые просят помочь со строительством дополнительного молочно-товарного комплекса. Александр Лукашенко идею поддержал и поручил губернатору подключиться к поиску локации. Опыт хозяйства в «Устье» распространят и на агрохолдинг «Купаловское» в Шкловском районе. Сейчас этот вопрос прорабатывают.  

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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