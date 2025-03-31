Лукашенко согласовал новых губернаторов Гродненской и Минской областей и министра энергетики

Новые лица и стратегические приоритеты. Александр Лукашенко назначил новых руководителей Гродненской и Минской областей, а также министра энергетики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, председателем Гродненского облисполкома стал Юрий Караев, который последние несколько недель исполнял обязанности руководителя региона. Прежде, с октября 2020-го, он трудился помощником Президента – инспектором по Гродненской области. Перед новым губернатором Президент поставил конкретные задачи. Ведь регион – один из лидеров по ключевым экономическим и социальным показателям, допустить их снижения нельзя.

Вакантной оставалась и должность председателя Минского облисполкома, после того как в правительстве произошли кадровые ротации и Александр Турчин возглавил Кабинет министров. Так, теперь у руля центрального региона Алексей Кушнаренко, экс-министр энергетики. Руководить данным ведомством будет Денис Мороз. На новую должность он приходит с практическим управленческим опытом. До назначения трудился заместителем министра энергетики. Диалог с новыми управленцами Президент начал с вопросов о профессиональных качествах.