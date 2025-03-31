Прямой эфир

Лукашенко согласовал новых губернаторов Гродненской и Минской областей и министра энергетики

31 марта 2025 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новые лица и стратегические приоритеты. Александр Лукашенко назначил новых руководителей Гродненской и Минской областей, а также министра энергетики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко согласовал новых губернаторов Гродненской и Минской областей и министра энергетики-2

Так, председателем Гродненского облисполкома стал Юрий Караев, который последние несколько недель исполнял обязанности руководителя региона. Прежде, с октября 2020-го, он трудился помощником Президента – инспектором по Гродненской области. Перед новым губернатором Президент поставил конкретные задачи. Ведь регион – один из лидеров по ключевым экономическим и социальным показателям, допустить их снижения нельзя.

Вакантной оставалась и должность председателя Минского облисполкома, после того как в правительстве произошли кадровые ротации и Александр Турчин возглавил Кабинет министров. Так, теперь у руля центрального региона Алексей Кушнаренко, экс-министр энергетики. Руководить данным ведомством будет Денис Мороз. На новую должность он приходит с практическим управленческим опытом. До назначения трудился заместителем министра энергетики. Диалог с новыми управленцами Президент начал с вопросов о профессиональных качествах.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Юрий Караев

Другие новости рубрики

Все новости
Лечение, развлечения и СПА-процедуры. Отдых в белорусских санаториях стал хорошей альтернативой зарубежным курортам
31 марта 2025 10:26

Лечение, развлечения и СПА-процедуры. Отдых в белорусских санаториях стал хорошей альтернативой зарубежным курортам

Украинка получила белорусское гражданство – женщина рассказала, какие возможности открылись
31 марта 2025 09:22

Украинка получила белорусское гражданство – женщина рассказала, какие возможности открылись

Мои фанатки – это не только бабушки! Блогер Кирилл Кветка рассказал о творческом пути
31 марта 2025 09:04

Мои фанатки – это не только бабушки! Блогер Кирилл Кветка рассказал о творческом пути