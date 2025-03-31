Лечение, развлечения и СПА-процедуры. Отдых в белорусских санаториях стал хорошей альтернативой зарубежным курортам

Отдых в родной стране становится все более популярным среди белорусов. Спрос на наши санатории растет. В 2024 году заполняемость достигла рекордных показателей, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. И этот сезон обещает быть не менее горячим. Чтобы интерес к отечественным здравницам не угасал, они обновляют помещения, проводят благоустройство территории, устанавливают новое оборудование. Все это помогает оставаться в рейтинге лучших.

Живописные пейзажи, чистый воздух, а главное – высокое качество оказания услуг по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Все это в комплексе и привлекает гостей отдохнуть с пользой в «Ружанском» санатории. Этот оазис спокойствия сегодня входит в число наиболее популярных мест отдыха в Беларуси. В его развитие вложено много сил и средств. Но на достигнутом здесь не останавливаются. В Год благоустройства у санатория амбициозные планы.

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

В данный момент ведется активная подготовка к летнему сезону. Уже не за горами теплые дни. И в самое ближайшее время здесь будут оборудованы также места отдыха для наших гостей: будут лежаки, будут зонтики организованы. Будет работать летнее кафе. Также появятся катамараны, лодки, скутеры. Планируем до лета закупить гидроцикл для того, чтобы по озеру делать экскурсии для наших гостей.

Пляж санатория «Ружанский» на Республиканском экологическом конкурсе по благоустройству занял первое место. Отдых здесь – хорошая альтернатива зарубежным курортам. Летом отдыхающих особенно много. Любят это живописное место и рыбаки. В 2025 году на территории комплекса для них оборудовали специальную зону для рыбной охоты – песочный пирс.

Есть у «Ружанского» и свой зоосад. Список его обитателей широк. Внимание гостей всегда привлекает дружелюбный пони.

Владимир Карпечкин:

У нас имеется на территории семь клеток с животными. Имеются павлины, кролики, декоративные куры, козочки, барашки. Они дружелюбные и нацелены на общение с нашими маленькими гостями. В этом году планируем докупить еще одного павлина. Их у нас на данный момент пять.

Готов к летнему сезону амфитеатр «Ружанского». Открытая сцена расположена в живописном месте. Культурная жизнь санатория насыщена концертными программами.



Владимир Карпечкин:

Здесь проводятся летом культурно-развлекательные мероприятия. Приезжают артисты нашей белорусской эстрады. По сути, это некая альтернатива кино-концертному залу, который есть у нас внутри санатория.



Не имеет аналогов в стране и СПА-комплекс курорта – 9 бассейнов, 12 саун и бань. Поплавать можно и под открытым небом. И спрос на такой вид отдыха есть. Поэтому количество аквазон в 2025 году увеличат.



Владимир Карпечкин:

Завершаются работы по благоустройству летней лаунж-зоны. Здесь мы видим три бассейна, которые будут функционировать с мая по сентябрь. Здесь будут оборудованы места отдыха для наших гостей, также будет оборудовано мини-кафе – напитки, легкие закуски. Фактически альтернатива египетскому, турецкому варианту отдыха, когда на территории отелей мы видим такие бассейны для отдыха посетителей. К 9 Мая данный объект планируется ввести в эксплуатацию.

Особый интерес – к минеральным водам. Природные дары – основа лечебных процедур. «Ружанская» относится к редкому, нехарактерному для Беларуси типу друскининкайских вод. В ней множество полезных свойств, которые помогают при лечении различных заболеваний.

Владимир Карпечкин:

В перспективных планах санатория – строительство третьего бювета минеральной воды. Здесь, на этой площадке, будет размещаться уличный бювет минеральной воды. Композиция из бетона, откуда будет истекать сама минеральная вода, за счет которой наш курорт называется «белорусские Карловы Вары», и вокруг нее будет организована беседа и зона отдыха.



По преданию, «Ружа Хутар» – родина белорусской Снегурочки. Привлекает туристов, особенно в новогодний период, изящный дом внучки Деда Мороза. Побывать в нем может любой желающий.

В этом году мы открыли домик-резиденцию белорусской Снегурочки, где я с удовольствием круглогодично встречаю своих гостей. Здесь вы можете написать писать письмо мне, Снегурочке, с просьбой об исполнении всех самых заветных желаний и опустить в волшебный сундук.

Рядом с этой Снегурочкой скоро появятся два оленя. Композиция – ручная работа. Она выполнена из бетона. В планах по благоустройству садить и экзотические растения. Здесь уже растут абрикосы, персики, виноград и не только. Удивляет «Ружанский» и разнообразием уникальных архитектурных сооружений.

Владимир Карпечкин:

На входе в санаторий наших гостей встречает композиция – самое высокое изделие ручной работы из бетона. На дереве установлена табличка, на которой написано: «Все свои знания и опыт я отдал тебе, человек». Это символизирует девиз работы нашего коллектива, что каждый работник все свои знания, силы вкладывает в здоровье наших гостей. Ежегодно в санатории отдыхают более 16 тысяч гостей. Для каждого – индивидуальная программа лечения и питания. В санаторий люди приезжают целыми семьями и, побывав здесь один раз, возвращаются вновь.

Татьяна Жаворонок, отдыхающая (Россия):

Приезжаем сюда уже больше 10 лет на каждые каникулы. Обожаем «Ружанский», потому что каждый год, каждый сезон здесь что-то новое. Все отлично. За все ставим «5» – проживание, питание. Персоналу отдельное слово – люди душевные. Очень все нравится.



Владимир Карпечкин:

Отдельное большое направление по благоустройству – это внутренне благоустройство. Мы благоустраиваем интерьеры, холлы, места отдыха в нашем санатории, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно.

Продолжается модернизация номерного фонда. Уже более половины комнат отремонтировано. Материально-техническая база постоянно совершенствуется, внедряются новые методики. Все это помогает оставаться в рейтинге лучших.

Наталия Нашилова, начальник управления маркетинга и качества санатория «Ружанский»:

2024 год в Республике Беларусь был объявлен Годом качества. Санаторий «Ружанский» активно работал в данном направлении. В рамках пятилетки качества мы продолжаем данную работу. В санатории проходит интенсивно обновление и модернизация медицинской базы. Соответственно, вводим новые медуслуги.