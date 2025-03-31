Украинка получила белорусское гражданство – женщина рассказала, какие возможности открылись

Беларусь гостеприимная. Наша страна продолжает принимать в свою семью зарубежных граждан. Несколько дней назад белорусское гражданство получили выходцы из Азербайджана, Латвии, Молдовы и других стран. В их числе украинка – Наталья Солдат, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларусь женщину привела любовь: после знакомства в интернете с будущим супругом приняли решение создать семью. Переехала Наталья вместе с дочерью, оформив вид на жительство. С этим документом они прожили пять лет. Когда наступило время оформления гражданства, непреодолимой сложностью стала невозможность получить письменное разрешение от отца девочки, но белорусские специалисты отнеслись к ситуации с пониманием.
Наталья Солдат:
Наши органы приняли достаточно такое кардинальное решение, и они разрешили дочери моей вместе со мной получать гражданство. Такие чувства переполняли, что просто вот не выразить их.
В числе плюсов после получения гражданства Наталья отмечает возможность получения паспорта, бесплатное медицинское обслуживание, право на голосование. Еще одно преимущество жизни в Беларуси – профессиональный рост. Причем в банке, где трудится Наталья, заботятся не только о ее благополучии, но и предлагают льготы для оздоровления ребенка.
Наталья Солдат:
Почти каждый год мы ребенка отправляем в разные санатории. Ездили в «Зубренок» и ездили в «Жемчужину». Чувствуется вот теплота о том, что о твоем ребенке позаботятся, что вот он не останется где-то там на задворках какого-то восприятия, что все будет круто.
Напомним, Александр Лукашенко подписал указ номер 126 «Аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь». Документом предусмотрено получение гражданства для более 300 человек, в том числе детей.