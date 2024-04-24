Прямой эфир

Лукашенко про Украину: полигон, на котором решается судьба мирового порядка

24 апреля 2024 13:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Украина сегодня представляет полигон, где отчасти решается судьба будущего мирового порядка. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 24 апреля, во время выступления на заседании VII ВНС во Дворце Республики.

По словам белорусского лидера, крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредственно, но воюют на украинской территории. А власть там опустилась до сделки с Западом: оружие обменивается на жизни украинского народа. Больно это видеть, отметил Лукашенко и задал вопрос. Если абстрагироваться, посмотреть на это с философской точки зрения: кто стал сильнее в этом витке противостояния между Западом и Востоком? «Кто? Не мы?... Но и не они!», – сказал Президент.

Лукашенко: в НАТО уже потирали руки и готовились к военной интервенции в Беларусь

 

# Всебелорусское народное собрание # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о делегатах ВНС: вы — национальная совесть, права на ошибку нет
24 апреля 2024 12:39

Лукашенко о делегатах ВНС: вы — национальная совесть, права на ошибку нет

Программа «Лесной страж» помогла уменьшить число пожаров в несколько раз – рассказываем о разработке
24 апреля 2024 12:34

Программа «Лесной страж» помогла уменьшить число пожаров в несколько раз – рассказываем о разработке

Белорусский лесхоз подготовил новинку ландшафтного дизайна – посмотрите на необычный кустарник
24 апреля 2024 12:30

Белорусский лесхоз подготовил новинку ландшафтного дизайна – посмотрите на необычный кустарник

Ежегодно сажают 300 гектаров. Вот как в Березинском районе пополняют лесной фонд Беларуси
24 апреля 2024 12:21

Ежегодно сажают 300 гектаров. Вот как в Березинском районе пополняют лесной фонд Беларуси

«Уровень доходов растёт». Насколько сегодня популярны услуги помощи по хозяйству?
24 апреля 2024 12:19

«Уровень доходов растёт». Насколько сегодня популярны услуги помощи по хозяйству?

Караник: ВНС всегда выполняло стабилизирующую функцию в сложные моменты новейшей белорусской истории
24 апреля 2024 12:18

Караник: ВНС всегда выполняло стабилизирующую функцию в сложные моменты новейшей белорусской истории

Лукашенко: не толкайте нас к ассиметричным мерам
24 апреля 2024 11:57

Лукашенко: не толкайте нас к ассиметричным мерам

Лукашенко о цветных революциях: обвалить страну больших усилий не надо
24 апреля 2024 11:44

Лукашенко о цветных революциях: обвалить страну больших усилий не надо

Что входит в обязанности помощницы по дому? Рассказала белоруска
24 апреля 2024 11:44

Что входит в обязанности помощницы по дому? Рассказала белоруска

«Живём на 23 этаже». Почему удобно заказывать клининг окон?
24 апреля 2024 11:43

«Живём на 23 этаже». Почему удобно заказывать клининг окон?

Не с кем оставить детей. Когда необходимы услуги няни?
24 апреля 2024 11:42

Не с кем оставить детей. Когда необходимы услуги няни?

«Сегодня состоится настоящий диалог». Какой видят свою роль молодые делегаты ВНС?
24 апреля 2024 11:40

«Сегодня состоится настоящий диалог». Какой видят свою роль молодые делегаты ВНС?