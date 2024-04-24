Лукашенко про Украину: полигон, на котором решается судьба мирового порядка

Украина сегодня представляет полигон, где отчасти решается судьба будущего мирового порядка. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 24 апреля, во время выступления на заседании VII ВНС во Дворце Республики.

По словам белорусского лидера, крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредственно, но воюют на украинской территории. А власть там опустилась до сделки с Западом: оружие обменивается на жизни украинского народа. Больно это видеть, отметил Лукашенко и задал вопрос. Если абстрагироваться, посмотреть на это с философской точки зрения: кто стал сильнее в этом витке противостояния между Западом и Востоком? «Кто? Не мы?... Но и не они!», – сказал Президент.