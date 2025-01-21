Стрелка на циферблате проходит оборот за 500 лет . Показываем уникальные могилёвские часы

Поднимаемся еще выше – к башенным часам ратуши. Чудо-хронометр с 500-летним циферблатом соорудил могилевский инженер. Большинство деталей скрупулезно оттачивались на заводе, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Но в ход пошли и подручные материалы. Здесь вы увидите лыжную палку, гирьку для взвешивания, цепи от велосипеда, водопроводную трубу… В июле 2008 года запустили механизм. Здесь все символично: контуры Республики Беларусь, диск памяти, на котором изображены знаковые события из истории Могилева и страны. Изучать шедевр можно бесконечно.