«У меня глаза начинают гореть, когда я говорю про науку». Большое интервью с ректором БГУИР

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Богуш. Об учебе в университете

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Наука – это роскошь. Очень хорошо, что сейчас получается уделять ей внимание. В Министерстве это было практически невозможно. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А что вы заканчивали? Вадим Богуш:

Поступал в Минский радиотехнический институт, окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Александр Осенко:

Я в свое время мечтал поступить в Минский радиотехнический институт. Не сбылась эта мечта. В Новополоцке тогда начал работать техникум со специальностью «Микроэлектроника и технология производства радиоэлектронной аппаратуры». По завершении этого курса была мечта поступить в Минск. Но так получилось, что наш Полоцкий государственный университет принял программу – ребят, которые заканчивают техникум с красным дипломом, зачисляют сразу на третий курс. Я туда и был зачислен. Вадим Богуш:

У нас почти такая же практика сейчас есть. Только сейчас это не третий курс, потому что мы не объединяем потоки. Сейчас эта интеграция делается через отдельные потоки. О чем говорил Президент, сцепка колледж-вуз не утеряна. Она прошла совершенствования. Эта схема была сложна тем, что на первых двух курсах у ребят после школы есть своя специфика в траектории, поэтому делается специальный учебный план для этой интегрированной программы. Он тоже короткий по срокам, мы перешли на сокращенный срок подготовки. Мы переходим, чтобы это было три года в заочной форме. По первому образованию я радист

Александр Осенко:

Какая ваша первая специальность? Вадим Богуш:

Было непростое время, начало 1990-х. Моя молодость – это как раз все непростые процессы, обретение Республикой Беларусь независимости, ее становление, выборы Президента. У меня золотая медаль в школе была, на факультете радиотехники и электроники у меня была специальность «Технические системы». То есть я радист по первому образованию. Научной деятельностью я начал достаточно рано заниматься, со второго курса попал в лабораторию, а к проектам начал привлекаться с третьего курса. К пятому курсу с начал совмещать радиотехнику с технологией, диплом у меня был по СВЧ – плазменной установке, а кандидатская диссертация – по композиционным материалам. Наука – это моя душа Александр Осенко:

Почему вы пошли в науку? Вадим Богуш:

Потому что интересно. Задавали провокационный вопрос, насколько наука должна обеспечивать уровень достатка. Я считаю, что должна. Ты идешь в сферу не только для того, чтобы реализоваться, но и для того, чтобы заработать. Александр Осенко:

Вы доказали всем, что наука может быть сферой достатка? Вадим Богуш:

Себе доказал. Это вид деятельности, который мне не то что по душе – у меня глаза начинают гореть, когда я говорю про науку. Это мне говорят люди, которые меня давно знают. Говорят: ты когда про свою чиновничью деятельность рассказываешь, у тебя как-то не очень, как только у тебя спрашивают про науку, у тебя начинают гореть глаза. Это моя душа.

Александр Осенко:

С детства хотели быть в науке? Или преподавателем? Вадим Богуш:

Мечта, которая у меня была, – это стать профессором. Я совсем по-другому представлял свое профессорство. Я не думал, что буду руководить. Мне было очень сложно, когда мне доверили первый коллектив. Заведование кафедрой – это была моя первая руководящая должность. Я воспринимал ее гораздо сложнее, чем преподавательскую деятельность. А потом, когда я стал доктором наук, меня начали грузить работой организационно-научной. Преподавать я начал еще во время обучения в аспирантуре. Я считаю, что это очень правильно. Вообще вуз – это наука плюс преподавание именно в такой последовательности, потому что наука, на мой взгляд, первична для развития университета. Если ее там не будет, университет вырождается, причем вырождается в ПТУ. Об уровне развития микроэлектроники в Беларуси Александр Осенко:

Как вы оцениваете сейчас уровень микроэлектроники в стране? Можем мы печь микропроцессоры? Вадим Богуш:

Нет, микропроцессоры мы не печем и не собираемся. У нас есть определенные технологические школы неплохого мирового уровня, но, на мой взгляд, отечественная микроэлектроника должна развиваться в сторону гибридных решений. Александр Осенко:

С кем сейчас сотрудничаем в этой сфере? Санкции на это влияют? Или, как сказал Президент, у нас нет санкций? Вадим Богуш:

Все зависит от того, что мы подразумеваем под санкциями. Если движение денежных потоков – это одна тема. Александр Осенко:

Я имею в виду развитие технологий.

Вадим Богуш:

А это не санкции. Это технологическая перестройка определенных глобальных цепочек. Понятное дело, что сфера микроэлектроники и информационных технологий приоритетная и самая конкурентная в этой части. «20 лет назад Китай к нам приезжал поучиться» Александр Осенко:

Китай приоткрывает секреты? Вадим Богуш:

Китай сейчас в этой сфере становится мировым драйвером, а для нас важно, что мы работаем вместе. 20 лет назад Китай к нам приезжал поучиться. Первые проекты – это были в принципе наши наработки, китайцы их тщательно изучали. Сейчас те научные задачи, которые мы решаем совместно с Китаем, – это задачи топового уровня, при этом они и для нас новые, и для Китая. И это, по сути, создание нового наукоемкого продукта, который мы делаем вместе с Китаем. Александр Осенко:

На уровне обывателя какой пример взаимодействия нашей страны с Китаем можно привести? Вадим Богуш:

Специфика нашего взаимодействия сейчас – это радиоэлектронная система, радиоэлектронные приборы. Очень многие вещи, связанные с антенной техникой, измерительной, в конструировании современных приборов мы делаем вместе. Что в перспективе? Понятное дело, что сейчас искусственный интеллект для Китая – одно из ключевых направлений. Поэтому мы создаем условия, чтобы специалисты контактировали, чтобы, по крайней мере, был информационный обмен.

Александр Осенко:

То есть мы не на задворках технологий? Вадим Богуш:

Нет. Просто сама по себе технологическая поляна настолько большая, что не надо ставить себе цель быть успешными везде. У нас есть направления, в которых мы либо очень хороши, либо лучшие. Там мы и продолжаем дальше развиваться. Александр Осенко:

«Полонез» вместе с Китаем сделали. Хорошее оружие? Хорошее. Вадим Богуш:

Электроника там наша. «Микрухи» китайские, а все остальное наше. Почему далеко не каждый ученый может преподавать? Александр Осенко:

Вы еще являетесь председателем Совета ректоров. Вадим Богуш:

Да. Это выборная позиция. Выборы проводятся тайным голосованием, поэтому это очень непростая тема. Александр Осенко:

Каждый ли человек, который занимается наукой, может преподавать?

Вадим Богуш:

Однозначно нет. Есть известная история физиков Ландау и Лифшица. Связка была замечательная, одни из лучших учебников были написаны именно в соавторстве. Но когда их спрашивали, один говорил: в этой книге нет ни одного моего слова, но зато нет ни одной его мысли. Хотя и Ландау, и Лифшиц – замечательные ученые. Но у одного был еще и педагогический талант, а у второго этого таланта не было, но у него лучше получалось в науке. Конечно, для высшей школы такие уникумы – это золотой запас. Люди, которые способны добиваться результатов в науке и преподавать, – это золотой запас нашего высшего образования. О синдроме отличника Александр Осенко:

Отличник в школе, в университете. Синдром отличника, как говорят в народе, не мешает? Или помогает в жизни?

Вадим Богуш:

На самом деле синдром отличника в жизни не помогает. Это значит, что человек всегда достигает результата, который он себе планирует. Негативная сторона этого заключается в том, что жизнь богатая, когда человек достигает не того результата или получает какой-то негативный результат, для него это может быть серьезным психологическим препятствием. Некоторых это ломает. Пока стараюсь, чтобы то, что не получается, делало меня и людей, которые меня окружают, сильнее. Для меня одна из высших ценностей – это семья, потому что это те люди, которые с тобой идут по жизни. О семье и хобби Александр Осенко:

Где вы встретились с супругой? Вадим Богуш:

В университете. Мы к тому времени уже закончили университет БГУИР, жена распределилась и была молодым специалистом на кафедре, а я учился в аспирантуре. Мы поженились, уже работая в университете. 25 лет вместе, 24 года как женаты. Александр Осенко:

Дача? Вадим Богуш:

Это все к жене. Я говорю, что у меня дача у жены, не у меня. Это ее инициатива, заслуга. Понятное дело, что я работаю, это, кстати, один из способов отдохнуть, переключиться с интеллектуального. Я не грибник, а жена – да. У меня есть одно интересное убеждение. Находясь где-то в командировке, ты никогда не почувствуешь ни страну, ни город, если ты видишь его из окна машины или автобуса, надо ходить пешком. О путешествиях Александр Осенко:

Когда последний раз путешествовали?

Вадим Богуш:

Путешествие ради путешествия – давно, мне даже сложно вспомнить. А путешествие ради целей деловых, семейных – постоянно. Я в отпуске не был этим летом, но на выходных бывает так, что утром выехал, вечером вернулся, в Беларуси очень много мест удивительных. К моему стыду, я еще не везде побывал. Александр Осенко:

Какие-то уголки Беларуси западают в душу? Вадим Богуш:

Есть вообще очень удивительное место – это Полесье белорусское. Я там детство провел, у меня уникальные воспоминания. Вырос на Припяти, учился в Мозыре в школе, каникулы проводил под Полоцком, у меня там были бабушка с дедушкой. Было весело, больше 20 внуков, которые собирались там. О патентах Александр Осенко:

Много патентов? Вадим Богуш:

У меня 15, один евразийский – по способу электромагнитной разведки недр земли. Это известная технология на самом деле. Она широко используется в нефтедобыче, в газодобыче. Сейчас мы совсем не много патентуем, этому есть определенные причины. Патенты обеспечивают защиту изобретения на конкретной территории и на конкретное время. База данных американских патентов открыта, ты можешь использовать эти решения. Сразу как только их публикуют, я уверен, что там, как и у нас, есть ряд решений, которые не публикуют, которые имеют прямое отношение к национальной безопасности, национальным интересам. Но ты либо используешь эти решения бесплатно, либо платишь за использование. Но мир же меняется. Сейчас абсолютно необязательно патентовать, чтобы держать технологии в своих руках. Яркие примеры, когда по интернету оборудование контролируется. Как только интернет отключил, оно тут же останавливается.