Международный день памяти жертв фашизма отмечают 8 сентября

Во второе воскресенье сентября отмечается Международный день памяти жертв фашизма. Он напоминает о тех страшных страницах истории, когда нацистская Германия развязала Вторую мировую войну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За шесть лет этого крупнейшего военного конфликта погибли более 55 миллионов человек, из них 27 миллионов – жители Советского Союза. Они пали не только на полях сражений, но и в ходе систематического уничтожения мирного населения. Минское подполье, как и многие другие, сражалось отчаянно, ценой невероятных потерь.

Сергей Каун, старший преподаватель исторического факультета Белорусского государственного университета:

Это говорило о том, что Минское подполье сражалось, боролось, использовало все возможности. Ну, и цена этой борьбы была очень высока, потому что Минское подполье, очень большое количество – наверное, более половины – подпольщиков погибло.

Целью Дня памяти жертв фашизма является борьба с идеологией возрождения фашизма. В Беларуси за проявления либо реабилитацию нацизма предусмотрена уголовная ответственность.