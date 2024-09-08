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Международный день памяти жертв фашизма отмечают 8 сентября

08 сентября 2024 11:10
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Во второе воскресенье сентября отмечается Международный день памяти жертв фашизма. Он напоминает о тех страшных страницах истории, когда нацистская Германия развязала Вторую мировую войну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный день памяти жертв фашизма отмечают 8 сентября-1

За шесть лет этого крупнейшего военного конфликта погибли более 55 миллионов человек, из них 27 миллионов – жители Советского Союза. Они пали не только на полях сражений, но и в ходе систематического уничтожения мирного населения. Минское подполье, как и многие другие, сражалось отчаянно, ценой невероятных потерь.

Международный день памяти жертв фашизма отмечают 8 сентября-3

Сергей Каун, старший преподаватель исторического факультета Белорусского государственного университета:
Это говорило о том, что Минское подполье сражалось, боролось, использовало все возможности. Ну, и цена этой борьбы была очень высока, потому что Минское подполье, очень большое количество – наверное, более половины – подпольщиков погибло.

Целью Дня памяти жертв фашизма является борьба с идеологией возрождения фашизма. В Беларуси за проявления либо реабилитацию нацизма предусмотрена уголовная ответственность.

# Великая Отечественная война

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