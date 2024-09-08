Платим 100 базовых за защиту кандидатской – как БГУИР поддерживает молодые таланты

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Богуш.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

На самом деле нет. Даже если кто-то уезжает с целью поучиться, то это неплохой вариант, потому что он возвращается с багажом профессиональных знаний и с багажом определенного мировоззрения.

Александр Осенко:

Как поддерживаете молодых и талантливых?

Вадим Богуш:

У нас комплексная система. Мы поддерживаем не только молодежь, но и их наставников. Пока у нас для этого есть возможности. За защиту кандидатской диссертации мы платим единоразовую премию в размере 100 базовых величин. Платит университет, это закреплено у нас в нормативных документах.