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Платим 100 базовых за защиту кандидатской – как БГУИР поддерживает молодые таланты

08 сентября 2024 07:53
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Богуш.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Много талантливых ребят после завершения учебы уезжают?

Платим 100 базовых за защиту кандидатской – как БГУИР поддерживает молодые таланты-2

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
На самом деле нет. Даже если кто-то уезжает с целью поучиться, то это неплохой вариант, потому что он возвращается с багажом профессиональных знаний и с багажом определенного мировоззрения.

Александр Осенко:
Как поддерживаете молодых и талантливых?

Вадим Богуш:
У нас комплексная система. Мы поддерживаем не только молодежь, но и их наставников. Пока у нас для этого есть возможности. За защиту кандидатской диссертации мы платим единоразовую премию в размере 100 базовых величин. Платит университет, это закреплено у нас в нормативных документах.

# Александр Осенко # Интервью # Вадим Богуш

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