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Лукашенко: идёт перестройка органов власти в связи с приданием ВНС конституционных полномочий

03 февраля 2024 07:33
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Александр Лукашенко накануне принял ряд важных кадровых решений. Так, назначен руководитель секретариата Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им стал Валерий Мицкевич – заместитель председателя Палаты представителей. У него высшее юридическое образование, судейский стаж и большой опыт работы не только в парламенте, но и на посту заместителя министра юстиции Беларуси. На этих фактах во время назначения Президент сделал особый акцент.

Лукашенко: идёт перестройка органов власти в связи с приданием ВНС конституционных полномочий-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вас я, конечно, отношу к таким людям высокопрофессиональным, опытным, прошедшим как юрист многие ступени. Да и сделавший немало. И отзывы людей в этом отношении очень высокие. Это, во-первых. Во-вторых, я привлекаю всех опытных людей, чтобы в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки. Ты, наверное, сам чувствуешь, что идет такая перестройка, пертурбация органов власти в связи с приданием Всебелорусскому народному собранию конституционных полномочий. Подробности.

Лукашенко: идёт перестройка органов власти в связи с приданием ВНС конституционных полномочий-4

Коснулись кадровые назначения и других важных структур. Заместителем председателя КГК и по совместительству директором ДФР стал Андрей Самбук. Ранее он возглавлял следственное управление в КГБ. На его место назначен Константин Бычек. К слову, предыдущий руководитель департамента Игорь Маршалов в ноябре 2023 года был назначен послом в Зимбабве.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко

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