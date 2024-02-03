Лукашенко: идёт перестройка органов власти в связи с приданием ВНС конституционных полномочий

Александр Лукашенко накануне принял ряд важных кадровых решений. Так, назначен руководитель секретариата Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал Валерий Мицкевич – заместитель председателя Палаты представителей. У него высшее юридическое образование, судейский стаж и большой опыт работы не только в парламенте, но и на посту заместителя министра юстиции Беларуси. На этих фактах во время назначения Президент сделал особый акцент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вас я, конечно, отношу к таким людям – высокопрофессиональным, опытным, прошедшим как юрист многие ступени. Да и сделавший немало. И отзывы людей в этом отношении очень высокие. Это, во-первых. Во-вторых, я привлекаю всех опытных людей, чтобы в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки. Ты, наверное, сам чувствуешь, что идет такая перестройка, пертурбация органов власти в связи с приданием Всебелорусскому народному собранию конституционных полномочий. Подробности.