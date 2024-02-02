Лукашенко: я привлекаю всех опытных людей, чтобы в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки
Президент Беларуси 2 февраля начал с кадровых перестановок сразу в двух силовых ведомствах страны – КГБ и Комитете госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обе структуры занимаются обеспечением национальной безопасности, но в разных ее аспектах.
Андрей Самбук: выполнение ДФР поставленных задач стоит на контроле у Президента.
Президент уже говорил о том, что в электоральный период стоит ожидать кадровых перестановок, одна из целей которых – собрать команду, глядя на которую избиратели будут принимать решение. Кроме того, два года назад мы приняли изменения в Конституции, да и важности моменту добавляет и тот факт, что в стране плавно происходит смена поколений.
Чтобы пройти ее ровно, без потерь для Беларуси, Александр Лукашенко неоднократно ориентировал ответственных на максимально скрупулезный и вдумчивый подход подбора кадров на те или иные должности с полным осознанием перспектив работы каждого. Сегодня глава государства вновь повторил этот тезис, назначая главу секретариата Всебелорусского народного собрания. Президент отметил: привлекает всех опытных людей, чтобы в сложный период нам не совершить ошибки. Один из таких примеров – Валерий Мицкевич – нынешний вице-спикер верхней палаты парламента. Опытный управленец, юрист и профессионал. Он сможет осилить организацию работы ВНС в новом конституционном статусе. Этим руководствовался в своем выборе кандидатуры Александр Лукашенко. С другой стороны, понимая, что решение не должно быть принято в ущерб.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я привлекаю всех опытных людей, чтобы в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки. Ты, наверное, сам чувствуешь, что идет такая перестройка, пертурбация органов власти в связи с приданием Всебелорусскому народному собранию конституционных полномочий. И, конечно, надо эти годы, год-два, может быть, три, с появлением ВНС и определенных серьезных властных конституционных полномочий не создать какой-то хаос во власти. Сам знаешь, хаос во власти мгновенно переносится в общество. Я подумал, что на этом этапе в должности руководителя аппарата Всебелорусского народного собрания, секретариат он будет называться и называется, ты мог бы внести достойный вклад в развитие обстановки здесь, наверху. Если уже совсем откровенно говорить, работы много. Надо провести организованно первое заседание, Всебелорусское народное собрание собрать – это 1 200 будет примерно делегатов. Регламент надо выработать, надо сделать все, что мы должны сделать на первом заседании. А это и кадровые определенные вопросы.
Валерий Мицкевич рассказал, что из себя будет представлять секретариат ВНС.
Президент поручил самому Валерию Мицкевичу продумать вариант состава секретариата ВНС. Предположительно, это будет около 10 человек.
Валерий Мицкевич, начальник секретариата Всебелорусского народного собрания:
С учетом того, что сегодня пока нет состава делегатов Всебелорусского народного собрания, будет проводиться соответствующая подготовка к созданию, к проведению этого мероприятия. В соответствии с Конституцией первое собрание должно быть проведено не позднее 60 дней с единого дня голосования. Крайний срок – это конец апреля, 60 дней 25 апреля истекают. Раньше можно. Поэтому секретариат будет заниматься с нуля. Но, во-первых, надо создавать сам секретариат.
«Новое поколение. Я всегда об этом говорю». Президент принял ряд кадровых решений.