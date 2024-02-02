Лукашенко: я привлекаю всех опытных людей, чтобы в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки

Президент Беларуси 2 февраля начал с кадровых перестановок сразу в двух силовых ведомствах страны – КГБ и Комитете госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обе структуры занимаются обеспечением национальной безопасности, но в разных ее аспектах. Андрей Самбук: выполнение ДФР поставленных задач стоит на контроле у Президента.

Президент уже говорил о том, что в электоральный период стоит ожидать кадровых перестановок, одна из целей которых – собрать команду, глядя на которую избиратели будут принимать решение. Кроме того, два года назад мы приняли изменения в Конституции, да и важности моменту добавляет и тот факт, что в стране плавно происходит смена поколений.

Чтобы пройти ее ровно, без потерь для Беларуси, Александр Лукашенко неоднократно ориентировал ответственных на максимально скрупулезный и вдумчивый подход подбора кадров на те или иные должности с полным осознанием перспектив работы каждого. Сегодня глава государства вновь повторил этот тезис, назначая главу секретариата Всебелорусского народного собрания. Президент отметил: привлекает всех опытных людей, чтобы в сложный период нам не совершить ошибки. Один из таких примеров – Валерий Мицкевич – нынешний вице-спикер верхней палаты парламента. Опытный управленец, юрист и профессионал. Он сможет осилить организацию работы ВНС в новом конституционном статусе. Этим руководствовался в своем выборе кандидатуры Александр Лукашенко. С другой стороны, понимая, что решение не должно быть принято в ущерб.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я привлекаю всех опытных людей, чтобы в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки. Ты, наверное, сам чувствуешь, что идет такая перестройка, пертурбация органов власти в связи с приданием Всебелорусскому народному собранию конституционных полномочий. И, конечно, надо эти годы, год-два, может быть, три, с появлением ВНС и определенных серьезных властных конституционных полномочий не создать какой-то хаос во власти. Сам знаешь, хаос во власти мгновенно переносится в общество. Я подумал, что на этом этапе в должности руководителя аппарата Всебелорусского народного собрания, секретариат он будет называться и называется, ты мог бы внести достойный вклад в развитие обстановки здесь, наверху. Если уже совсем откровенно говорить, работы много. Надо провести организованно первое заседание, Всебелорусское народное собрание собрать – это 1 200 будет примерно делегатов. Регламент надо выработать, надо сделать все, что мы должны сделать на первом заседании. А это и кадровые определенные вопросы. Валерий Мицкевич рассказал, что из себя будет представлять секретариат ВНС.

Президент поручил самому Валерию Мицкевичу продумать вариант состава секретариата ВНС. Предположительно, это будет около 10 человек.