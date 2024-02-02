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Лукашенко: я привлекаю всех опытных людей, чтобы в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки

02 февраля 2024 16:52
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Президент Беларуси 2 февраля начал с кадровых перестановок сразу в двух силовых ведомствах страны – КГБ и Комитете госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обе структуры занимаются обеспечением национальной безопасности, но в разных ее аспектах.

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Лукашенко: я привлекаю всех опытных людей, чтобы в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки-1

Президент уже говорил о том, что в электоральный период стоит ожидать кадровых перестановок, одна из целей которых – собрать команду, глядя на которую избиратели будут принимать решение. Кроме того, два года назад мы приняли изменения в Конституции, да и важности моменту добавляет и тот факт, что в стране плавно происходит смена поколений.

Лукашенко: я привлекаю всех опытных людей, чтобы в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки-4

Чтобы пройти ее ровно, без потерь для Беларуси, Александр Лукашенко неоднократно ориентировал ответственных на максимально скрупулезный и вдумчивый подход подбора кадров на те или иные должности с полным осознанием перспектив работы каждого. Сегодня глава государства вновь повторил этот тезис, назначая главу секретариата Всебелорусского народного собрания. Президент отметил: привлекает всех опытных людей, чтобы в сложный период нам не совершить ошибки. Один из таких примеров – Валерий Мицкевич – нынешний вице-спикер верхней палаты парламента. Опытный управленец, юрист и профессионал. Он сможет осилить организацию работы ВНС в новом конституционном статусе. Этим руководствовался в своем выборе кандидатуры Александр Лукашенко. С другой стороны, понимая, что решение не должно быть принято в ущерб.

Лукашенко: я привлекаю всех опытных людей, чтобы в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я привлекаю всех опытных людей, чтобы в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки. Ты, наверное, сам чувствуешь, что идет такая перестройка, пертурбация органов власти в связи с приданием Всебелорусскому народному собранию конституционных полномочий. И, конечно, надо эти годы, год-два, может быть, три, с появлением ВНС и определенных серьезных властных конституционных полномочий не создать какой-то хаос во власти. Сам знаешь, хаос во власти мгновенно переносится в общество. Я подумал, что на этом этапе в должности руководителя аппарата Всебелорусского народного собрания, секретариат он будет называться и называется, ты мог бы внести достойный вклад в развитие обстановки здесь, наверху. Если уже совсем откровенно говорить, работы много. Надо провести организованно первое заседание, Всебелорусское народное собрание собрать – это 1 200 будет примерно делегатов. Регламент надо выработать, надо сделать все, что мы должны сделать на первом заседании. А это и кадровые определенные вопросы.

Валерий Мицкевич рассказал, что из себя будет представлять секретариат ВНС.

Лукашенко: я привлекаю всех опытных людей, чтобы в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки-10

Президент поручил самому Валерию Мицкевичу продумать вариант состава секретариата ВНС. Предположительно, это будет около 10 человек.

Лукашенко: я привлекаю всех опытных людей, чтобы в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки-13

Валерий Мицкевич, начальник секретариата Всебелорусского народного собрания:
С учетом того, что сегодня пока нет состава делегатов Всебелорусского народного собрания, будет проводиться соответствующая подготовка к созданию, к проведению этого мероприятия. В соответствии с Конституцией первое собрание должно быть проведено не позднее 60 дней с единого дня голосования. Крайний срок – это конец апреля, 60 дней 25 апреля истекают. Раньше можно. Поэтому секретариат будет заниматься с нуля. Но, во-первых, надо создавать сам секретариат.

«Новое поколение. Я всегда об этом говорю». Президент принял ряд кадровых решений.

# Всебелорусское народное собрание # общество

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