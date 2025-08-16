Республиканская спартакиада среди работников СМИ проходит в «Стайках»

В центре олимпийской подготовки «Стайки» стартовала республиканская спартакиада среди работников СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре олимпийской подготовки «Стайки» стартовала республиканская спартакиада среди работников СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни журналистов из всей страны, представители Министерства информации приехали, чтобы продемонстрировать острый ум, смекалку, скорость и ловкость, присущие им не только в профессиональной деятельности. Борется за звание лучших на спортивной арене и команда нашего телеканала. На состязание отправились 26 человек и внушительный десант болельщиков.
Виды спорта традиционные: легкоатлетический кросс, дартс, настольный теннис. Не забыты и командные дисциплины: мини-футбол и волейбол. Журналистам важно уметь работать в тандеме и чувствовать поддержку товарищей. Наравне с рядовыми тружениками участвуют руководители. В этом году в спор за награды вступили 20 сборных. Ожидается серьезная борьба и колоссальная конкуренция.
Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:
Оптимистичные ожидания, потому что мы усилили нашу команду. У нас пришли молодые специалисты, которые в хорошей спортивной подготовке. Поэтому я надеюсь, что в этом году мы будем все-таки в каких-то номинациях в каких-то дисциплинах, но с победой.
Максим Курьян, телеоператор ЗАО «Столичное телевидение»:
Ожидания самые приятные, самые теплые чувства, потому что я уже не первый раз участвую в спартакиаде. Это уже мой третий год подряд, когда я принимаю участие в данном мероприятии. Я вообще стараюсь активно принимать участие во всех спортивных мероприятиях. И самые положительные эмоции мы получим от победы.
По традиции предваряла соревнования церемония открытия. Она получилась красочной и теплой. Это потом участники спартакиады будут конкурентами. Сейчас они коллеги и друзья. Спартакиада «Здоровье» проходит ежегодно. Это отличная возможность испытать себя на прочность. Говорят, журналиста ноги кормят. Здесь проверяется и сила и выносливость. А еще укрепляется командный дух. Ведь одно дело отвечать только за себя, другое работать на благо команды.