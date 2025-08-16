Республиканская спартакиада среди работников СМИ проходит в «Стайках»

В центре олимпийской подготовки «Стайки» стартовала республиканская спартакиада среди работников СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни журналистов из всей страны, представители Министерства информации приехали, чтобы продемонстрировать острый ум, смекалку, скорость и ловкость, присущие им не только в профессиональной деятельности. Борется за звание лучших на спортивной арене и команда нашего телеканала. На состязание отправились 26 человек и внушительный десант болельщиков.

Виды спорта традиционные: легкоатлетический кросс, дартс, настольный теннис. Не забыты и командные дисциплины: мини-футбол и волейбол. Журналистам важно уметь работать в тандеме и чувствовать поддержку товарищей. Наравне с рядовыми тружениками участвуют руководители. В этом году в спор за награды вступили 20 сборных. Ожидается серьезная борьба и колоссальная конкуренция. Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

Оптимистичные ожидания, потому что мы усилили нашу команду. У нас пришли молодые специалисты, которые в хорошей спортивной подготовке. Поэтому я надеюсь, что в этом году мы будем все-таки в каких-то номинациях в каких-то дисциплинах, но с победой.