В Минском районе завершился IV сбор воспитанников военно-патриотических клубов

Закаленный характер, верность традициям и настоящая армейская выучка. В Минском районе торжественно завершился IV военно-полевой сбор воспитанников патриотических клубов внутренних войск Беларуси. На плацу войсковой части 3310 собрались более 300 самых стойких ребят. Позади у подростков – дни интенсивных тренировок, полевой быт и строгая дисциплина, которые они выдержали с честью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение 10 дней молодые люди осваивали профессиональное обращение с оружием, включая скоростную сборку-разборку автомата Калашникова и точную стрельбу. Полностью погрузились в армейский быт – жили в палатках. Финалом сборов стало награждение лучших. Заслуженные кубки и медали получили победители соревнований по огневой подготовке, тактической медицине и спортивным дисциплинам.

Артем Скороходов, воспитанник военно-патриотического клуба «Северный»: Взяв первое место в общекомандном зачете, я испытал, конечно же, чувство радости и чувство гордости за наш военно-патриотический клуб «Северный». Вообще, о первом месте я мечтал с самого начала открытия военно-полевых сборов. То бишь, я был участником первых сборов. И как увидел, люди получают эту награду, сразу захотелось ее приобрести. Взяли все-таки этот кубок. И чувство радости. Вообще отлично.

Кирилл Арбутович, воспитанник военно-патриотического клуба «Доблесть»:

Уже как четвертый год я состою в ВПК «Гранит» в Минске. Вначале мне это очень нравилось. И до сих пор нравится. Потому что я изначально планировал в детстве связать свою жизнь с военной структурой. После 11 класса буду поступать на факульет внутренних войск.

Знаковым событием стал митинг-реквием. Воспитанники клубов возложили цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.

Память героев почтили минутой молчания. Для будущих защитников Отечества это не просто дань традиции, а пример верности присяге и своей стране, который сегодня закладывается в основу их гражданской позиции.