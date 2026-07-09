Без очередей и ограничений: приграничные заправки в Беларуси работают в привычном режиме

Никакого дефицита и ажиотажа. Ситуация с топливом на внутреннем рынке Беларуси стабильная, страна полностью обеспечена необходимым количеством нефтепродуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пояснил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, в летний период традиционно возрастает объем потребления топлива предприятиями АПК из-за проведения сельхозработ. Увеличивается и количество реализуемых нефтепродуктов на автозаправочных станциях в связи с отпусками. Однако никаких проблем с наличием топлива в Беларуси нет.

Концерн «Белнефтехим» проводит взвешенную политику на государственном уровне в области регулирования стоимости нефтепродуктов. Так, в ходе плановой корректировки цен, последнее изменение произошло накануне – стоимость литра топлива увеличилась на одну копейку. В Мстиславском районе, на границе Могилевской области с Россией ажиотажа на топливо также нет.