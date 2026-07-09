Без очередей и ограничений: приграничные заправки в Беларуси работают в привычном режиме

Никакого дефицита и ажиотажа. Ситуация с топливом на внутреннем рынке Беларуси стабильная, страна полностью обеспечена необходимым количеством нефтепродуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Никакого дефицита и ажиотажа. Ситуация с топливом на внутреннем рынке Беларуси стабильная, страна полностью обеспечена необходимым количеством нефтепродуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как пояснил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, в летний период традиционно возрастает объем потребления топлива предприятиями АПК из-за проведения сельхозработ. Увеличивается и количество реализуемых нефтепродуктов на автозаправочных станциях в связи с отпусками. Однако никаких проблем с наличием топлива в Беларуси нет.
Концерн «Белнефтехим» проводит взвешенную политику на государственном уровне в области регулирования стоимости нефтепродуктов. Так, в ходе плановой корректировки цен, последнее изменение произошло накануне – стоимость литра топлива увеличилась на одну копейку. В Мстиславском районе, на границе Могилевской области с Россией ажиотажа на топливо также нет.
Никакого дефицита и ажиотажа: в «Белнефтехим» прокомментировали ситуацию с наличием топлива в стране.
Стабильная ситуация и на заправочной станции на въезде в городской поселок Лиозно. До границы с Россией отсюда чуть больше 10 километров. А до ближайшего населенного пункта Смоленской области – 20 километров. Очередей из автомобилей не зафиксировано. Топливо реализуют в привычном режиме.
В Беларуси с заправками проблем нет, очередей нет. Бензин 92-й, 95-й, 98-й, дизтопливо – в любое время подъезжаешь, заправляешься.
В Беларуси все замечательно. Слава богу, подъезжаем. Вот ни одной машины не было. К колонке подъехал, заправил свою. Здесь ни лимитов, ничего. До полных баков залился и поехал. Здесь можно спокойно работать.
Качественные белорусские нефтепродукты пользуются спросом у иностранных автомобилистов, включая гостей из России, что является своеобразным брендом республики.