Лукашенко: каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу

Каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу! Об этом сегодня, 15 января, заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад об утверждении государственной инвестпрограммы на 2025 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу! Об этом сегодня, 15 января, заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад об утверждении государственной инвестпрограммы на 2025 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости пригласили широкий состав участников: руководство правительства, ряда министерств, Администрации Президента, Комитета госконтроля, Совета безопасности, Минских городского и областного исполкомов. В 2025 году консолидированно потратить на реализацию инвестпрограммы запланировано около 6,5 миллиарда рублей. Куда и как будут направлены средства – в деталях доложил министр экономики Юрий Чеботарь. В списке приоритетных – возведение социальных объектов (арендного жилья, школ, детских садов, медучреждений: какие-то из них нуждаются в модернизации), мелиорация, строительство дорог, погашение кредитов. В ответ на доклад министра Президент задал резонный вопрос: насколько все разумно просчитано и обдумано? Ведь лишних денег нет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основная цель данной программы – создание и развитие инфраструктуры страны: инженерной, социальной, производственной и оборонной. При этом направленность программы, распределение ее средств между обозначенными сферами должны строго соответствовать реалиям времени. Как обычно мы говорим: дороги, школы, больницы – тут тоже надо сортировать. Надо нам школы или не надо? Мы каждый год строим школы. Там, где люди поселились, быстренько строим школу. Я уже приводил пример – возьмите город-герой Минск. В центре школы пустуют. Население в центре стареющее – в школы мало ходят, в детские сады тем более. Мы начинаем в микрорайонах строить школы и детские сады. Это что, правильно? Я уже говорил, что лучше нам посмотреть – может, подвезти. Это я к примеру говорю. Поэтому надо строго смотреть: где детский сад надо построить – надо, где школу – надо. Дороги – святое. Мы об этом уже говорили и многое сделали в этом плане. Транзитная страна. Не будет дорог – люди перестанут сюда ездить, перемещаться через Беларусь, хотя вроде сегодня в Европу или обратно нет дорог больше. Все через Беларусь. Ну так надо понимать, что для нас это тоже благо. Люди едут, везут деньги. Работает торговля. Поэтому каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу.