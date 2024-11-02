Лукашенко: Беларусь – страна хлеба и территория мира, взаимопонимания и уважения друг к другу

Беларусь – страна хлеба и территория мира, а еще взаимопонимания и уважения друг к другу. И в этом наша философия. Об этом 2 ноября заявил Александр Лукашенко во время праздника урожая в Гродненской области. Фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкi» принимают Мосты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году Президент посещает все областные «Дажынкi». У каждого региона своя фишка. В Гродненской области впервые намолочено больше 2 миллионов тонн зерна. А еще это рапсовый край. Возделывать черное золото полей подвиг Президента. Теперь Беларусь в топ-10 стран – экспортеров рапса. Но внутренний потенциал не реализован. Рапс – это не только валюта, это здоровье. Пищевой лайфхак от главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тогда в рапс никто не верил. Я буквально заставлял его сеять тех, кто не хотел мыслить стратегически. Беларусь сегодня ассоциируется с бескрайними желтыми полями. Едешь – страна пахнет медом. Рапс стал вторым золотом. Поэтому наполненный рапсовым маслом гродненский хрустальный зубр заслуженно украшает экспозицию Дворца Независимости. Но давайте говорить честно: мощности наших предприятий по производству этого уникального, сопоставимого с оливковым маслом продукта позволяют производить в два раза больше. Просто мы плохо, наверное, рекламируем этот продукт. Не оливковое масло надо употреблять в пищу белорусам, а рапсовое масло. Я это сделал. Призываю и вас к этому. Ну, а большой, опытный врач, который руководит, – товарищ Караник [губернатор Гродненской области, бывший министр здравоохранения Владимир Караник – прим. ред.] – вам расскажет, что такое рапсовое масло. Страна у нас единая, но залог дальнейшего развития – конкуренция. Особенно острая она между первым и четвертым регионами за первое место. В Гродненской области повторили проект Брестской. История в плакатах. На «Дажынках» в Мостах Президент уже второй раз. Черно-белый период и нынешний – в цвете. Большая разница. Но чем выше поднимаешься, тем сложнее путь.

Александр Лукашенко:

Ваш город разительно похорошел и совершенно не похож на те Мосты, которые встречали меня в 1997 году на вторых республиканских «Дажынках». Традиционно область выходит на первое место по урожайности – почти 55 ц/га. Разительные отличия по сравнению с 32 центнерами в 1990-е годы (почти в два раза). А есть и такие хозяйства, которые перевалили за сотню. Настало время брать новые рубежи – устойчиво выходить на 2,5 млн тонн по намолотам. Для этого в области есть все. Надо добавить немножко ответственности и организованности. Ровесник «Дажынак» – фестиваль национальных культур. Он тоже проходит в Гродно. И оба торжества отражают наш национальный код – трудолюбие и людское отношение друг к другу.