В Минске 38 парков и в каждом есть развлечения. Вот где можно весело провести выходные с семьёй

Диана Лещенко, корреспондент:

В этом году осень выдалась теплая и солнечная. А это значит, что самое время прогуляться по столичным паркам и зонам отдыха. К слову, о парках. Их в Минске аж 38. И в каждом из них можно найти досуг на любой вкус. Это и пешие прогулки, и передвижение на самокатах, велосипедах, моноколесах. Одно из популярных мест для проведения уик-энда, судя по социальным сетям, район «Лебяжий».

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства ПКУП «Минскзеленстрой»:

На набережной Дрозды высадили 8,5 тысяч многолетников. Оборудовали дорожки из 15 тонн гравия. В весенний период будут выставлены 5 скамеечек на этих дорожках. Погода уже не летняя, так что при выборе прогулки по водохранилищам, не забудьте утеплиться. Кроме того, часто в парках в аренду можно взять катамаран или лодку. В этом сезоне маст-хэв – сапы. Недавно благоустроили еще одну зону во Фрунзенском районе – парк на улице Горецкого.

Очень хорошо, внуку нравится кормить уток, сама площадка нравится. Столики, в крестики-нолики можно поиграть, шашки.

Мне понравились лавочки необычные, красиво все. Дорожки тоже, все понравилось. Этот парк – отличное место для отдыха семьи. Вообще, такие зоны организованы в каждом районе столицы. Узнать подробнее можно на сайте локальной администрации. Екатерина Короткина:

Сквер около гостиницы «Планета» был заново благоустроен. Можно отдохнуть, здесь высадили около 22 тысяч многолетников, 8 тысяч кустарников. Кроме того, обновлен сквер по улице Свердлова. Продолжаем практику создания новых зон отдыха. В этом году более 40 штук.