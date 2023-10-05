В Минске 38 парков и в каждом есть развлечения. Вот где можно весело провести выходные с семьёй
Диана Лещенко, корреспондент:
В этом году осень выдалась теплая и солнечная. А это значит, что самое время прогуляться по столичным паркам и зонам отдыха.
К слову, о парках. Их в Минске аж 38. И в каждом из них можно найти досуг на любой вкус. Это и пешие прогулки, и передвижение на самокатах, велосипедах, моноколесах. Одно из популярных мест для проведения уик-энда, судя по социальным сетям, район «Лебяжий».
Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства ПКУП «Минскзеленстрой»:
На набережной Дрозды высадили 8,5 тысяч многолетников. Оборудовали дорожки из 15 тонн гравия. В весенний период будут выставлены 5 скамеечек на этих дорожках.
Погода уже не летняя, так что при выборе прогулки по водохранилищам, не забудьте утеплиться. Кроме того, часто в парках в аренду можно взять катамаран или лодку. В этом сезоне маст-хэв – сапы. Недавно благоустроили еще одну зону во Фрунзенском районе – парк на улице Горецкого.
Очень хорошо, внуку нравится кормить уток, сама площадка нравится. Столики, в крестики-нолики можно поиграть, шашки.
Мне понравились лавочки необычные, красиво все. Дорожки тоже, все понравилось.
Этот парк – отличное место для отдыха семьи. Вообще, такие зоны организованы в каждом районе столицы. Узнать подробнее можно на сайте локальной администрации.
Екатерина Короткина:
Сквер около гостиницы «Планета» был заново благоустроен. Можно отдохнуть, здесь высадили около 22 тысяч многолетников, 8 тысяч кустарников. Кроме того, обновлен сквер по улице Свердлова. Продолжаем практику создания новых зон отдыха. В этом году более 40 штук.
Для любителей познавательного отдыха в столице организованы экотропы. В интернете есть маршруты и описание, что можно там увидеть. Как правило, это птицы, рыбы, лягушки, мелкие зверьки – и их всех можно покормить с руки. Получится такой вот активный и позитивный выходной.