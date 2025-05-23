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Лукашенко проводит совещание по вопросам завершения строительства и ввода в эксплуатацию ГОК в Любанском районе

23 мая 2025 10:31
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К концу года все работы все работы на горно-обогатительном комбинате в Любанском районе должны быть завершены. Об этом сегодня Александр Лукашенко заявил во время посещения комбината, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его строительство началось в 2016 году на базе Старобинского месторождения калийных солей. Президенту подробно доложили о проделанной работе по возведению предприятия.

Здесь планируется производство высококачественных калийных удобрений, так называемого белого калия, получаемого из солей. Этот продукт востребован на мировом рынке, а основным направлением экспорта станет Китай. Сейчас на комбинате уже ведутся работы на горизонте и начата добыча руды. Также проектом предусмотрено строительство на фабрике двух производственных линий мощностью 1 миллион тонн каждая. Глава государства высоко оценил проект, сравнив его с атомной станцией в Островце.

В продолжение темы Президент подчеркнул важность социально-экономического развития Любанского района и самого города Любань, обратив внимание на необходимость возведения современного жилья и социальной инфраструктуры по аналогии с Островцом.

Подробно о вопросах завершения строительства и ввода в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса Президенту докладывают на совещании.

Все подробности расскажем в следующем выпуске.

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко

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