Почти 100% студентов заочной формы обучения – выпускники колледжей. Как изменились правила поступления?

Куда пойти учиться? Какие учебные заведения ждут учеников с распростертыми объятиями, а куда уже сегодня выстраивается очередь из 100-балльников?
Об этом и не только поговорили с гостями студии ток-шоу «Точки над i».
Куда пойти учиться? Какие учебные заведения ждут учеников с распростертыми объятиями, а куда уже сегодня выстраивается очередь из 100-балльников?
Об этом и не только поговорили с гостями студии ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая:
В каком классе уже нужно понимать?
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Если мы уже после 9 класса поступаем 50 % в колледж, выбирая профессиональную траекторию дальнейшую, значит, эта работа начинается еще раньше и получить высшее образование выпускнику колледжа сегодня тоже даются дополнительные возможности. Например, сегодня заочная форма получения образования – это практически 100 % выпускники колледжей. Выпускники 11-го класса поступить на заочную форму получения образования не могут без 10-месячного стажа, поэтому таким образом ориентируем ребят, что заочная форма обучения – это только выпускник колледжа. Как полная форма, так и заочная сокращенная.
Кстати, по 50 специальностям в этом году у нас сокращен срок обучения до трех лет. То есть выпускник колледжа, получив хорошее профессиональное образование, выходит на рынок труда, растет профессионально и параллельно, в сокращенный срок, получает высшее образование.
Юрий Святокум, ведущий:
После 11-го класса на заочное поступить нельзя?
Сергей Пищов:
Уже и в прошлом году нельзя было поступить, и мы в этой же студии с вами обсуждали. Поступление на заочную форму получения образования возможно только при наличии профессионально-технического, или среднего специального образования, либо общего среднего образования. То есть тот же выпускник школы, но наличие стажа профессиональной деятельности по избранному профилю не менее 10 месяцев.
Подробности – в видео.