Почти 100% студентов заочной формы обучения – выпускники колледжей. Как изменились правила поступления?

Об этом и не только поговорили с гостями студии ток-шоу «Точки над i».

Куда пойти учиться? Какие учебные заведения ждут учеников с распростертыми объятиями, а куда уже сегодня выстраивается очередь из 100-балльников?

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Если мы уже после 9 класса поступаем 50 % в колледж, выбирая профессиональную траекторию дальнейшую, значит, эта работа начинается еще раньше и получить высшее образование выпускнику колледжа сегодня тоже даются дополнительные возможности. Например, сегодня заочная форма получения образования – это практически 100 % выпускники колледжей. Выпускники 11-го класса поступить на заочную форму получения образования не могут без 10-месячного стажа, поэтому таким образом ориентируем ребят, что заочная форма обучения – это только выпускник колледжа. Как полная форма, так и заочная сокращенная.

Кстати, по 50 специальностям в этом году у нас сокращен срок обучения до трех лет. То есть выпускник колледжа, получив хорошее профессиональное образование, выходит на рынок труда, растет профессионально и параллельно, в сокращенный срок, получает высшее образование.