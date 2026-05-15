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Лукашенко – Грэму: когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи

15 мая 2026 13:39
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Еще одно мероприятие в графике Президента – встреча с Франклином Грэмом – генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – Грэму: когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи-2

Беларусь – страна, где в мире и согласии живут представители 25 конфессий и религиозных направлений. Евангельские христиане при этом являются самым многочисленным протестантским направлением, тогда как ведущую роль в религиозной жизни страны традиционно занимает Белорусская православная церковь.

Сегодняшний разговор на встрече вышел далеко за рамки исключительно религиозной тематики. Был затронут и более широкий круг вопросов, включая международный диалог.

Лукашенко: мы гордимся межконфессиональным миром, который существует в Беларуси.

Лукашенко – Грэму: когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется.

Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма:
Спасибо, господин Президент. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам, и это послание от Господа Бога.

Лукашенко – Грэму: когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи-6

Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
– Библия, слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать и вознести молитву за вас, как лидера.
– Это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь. Меня не упоминаете.
– Завтра исправлюсь, завтра 10 тысяч человек будут молиться.

Франклин Грэм приехал в Беларусь с визитом на несколько дней. В программе предусмотрено участие в ряде встреч и мероприятий.

# Александр Лукашенко # Религия

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