Лукашенко – Грэму: когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи

Еще одно мероприятие в графике Президента – встреча с Франклином Грэмом – генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь – страна, где в мире и согласии живут представители 25 конфессий и религиозных направлений. Евангельские христиане при этом являются самым многочисленным протестантским направлением, тогда как ведущую роль в религиозной жизни страны традиционно занимает Белорусская православная церковь. Сегодняшний разговор на встрече вышел далеко за рамки исключительно религиозной тематики. Был затронут и более широкий круг вопросов, включая международный диалог. Лукашенко: мы гордимся межконфессиональным миром, который существует в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма:

Спасибо, господин Президент. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам, и это послание от Господа Бога.