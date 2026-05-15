Как действовать при солнечном или тепловом ударе у ребенка – объяснила врач-педиатр

Когда малыш чувствует себя неважно, у него поднимается температура, а также появляется тошнота или слабость – такие симптомы напоминают обычную простуду или расстройство желудка. Однако в теплое время года за ними могут скрываться куда более серьезные угрозы.

Наталья Орлова, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

В период длительного нахождения под открытыми солнечными лучами может случиться тепловой или солнечный удар. Как мы можем избежать данной ситуации? Одеваем ребенка по погоде с использованием натуральных тонких тканей. Движения не должны быть стеснены, должны быть свободными. На прогулку или перед прогулкой в том числе мы используем солнцезащитные крема для защиты кожных покровов от солнечных лучей.

Солнечный удар, как правило, связан с прямым воздействием солнечных лучей. Его можно предотвратить, надев на ребенка головной убор. Тепловой удар можно получить даже в прохладной тени или душном помещении, особенно если малыш одет слишком тепло. Поэтому поддержание комфортной температуры в детской комнате, а это до 22 градусов, имеет большое значение.

Наталья Орлова:

В обязательном порядке во время прогулки в жаркое время года не забывайте давать питье вашему ребенку. Это может быть вода, минеральная вода для более старших детей или даже сок. Если ребенок становится вялым, мы должны в такой ситуации давать ему больше жидкости, перенести его в прохладное место, обтереть влажными прохладными салфетками, измерить температуру.